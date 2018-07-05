Gaia нашел первый «загрязненный» белый карлик

Астрономы обнаружили первый белый карлик, загрязненный металлом, во втором наборе данных Gaia.

Звезду назвали Gaia J1738−0826. Об открытии детально рассказано в докладе, опубликованном 24 июня в хранилище препринтов arXiv.

Обнародованный 25 апреля каталог DR2 (Data Release 2, или DR2) предоставляет высокоточные измерения, включая положение на небе, смещения и точные движения свыше одного миллиарда источников в Галактике. В наборе также есть информация о наблюдениях, собранных Gaia почти за два года — в период с 25 июля 2014-го по 23 мая 2016 года.

Команда астрономов во главе с Карлом Мелисом из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела спектроскопические наблюдения одного из белых карликов из каталога DR2. Они использовали спектрограф KAST, установленный в Ликской обсерватории (Калифорния), чтобы охарактеризовать звезду. Ученые обнаружили, что объект имеет сильную спектральную линию поглощения ионизированного кальция.

«Мы представляем первый белый карлик, загрязненный металлом, обнаруженный в DR2 телескопа Gaia. У Gaia J1738−0826 наблюдается сильное поглощение Ca II в изначальной спектроскопической характеристике Ликской обсерватории», — сообщают астрономы в докладе.

Спектр GaiaJ1738−0826 (черная линия) с наложенной моделью конкретных параметров (красная линия) / KAST/Melis et al.

Наблюдения, проведенные командой Мелиса, также показывают, что Gaia J1738−0826 имеет 0,012 радиуса Солнца и 0,6 солнечной массы. Эффективная температура звезды — 7 050 К, светимость — 3,3% солнечной, а время охлаждения — примерно 1,7 миллиарда лет.

Более того, ученые подсчитали, что скорость аккреции массы кальция Gaia J1738−0826 в стационарном состоянии — примерно 2600 кг/с. Это значение указывает на то, что звезда может аккрецировать до 160 тысяч кг/с, учитывая, что кальций составляет около 1,6% от общего объема аккреции тяжелых элементов в этом белом карлике.

Авторы отмечают, что скорость аккреции при 160 тысячах кг/с, вероятно, означает присутствие околозвездного аккреционного диска вокруг Gaia J1738−0826. Однако архивные данные VISTA Hemisphere Survey и космического телескопа Spitzer не подтверждают это предположение.

Исследователи пришли к выводу, что загрязненные белые карлики вроде Gaia J1738−0826 рассказывают о возможной судьбе планетных систем и предоставляют уникальный метод определения состава твердых материалов в них.