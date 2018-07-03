В Копорье начались археологические раскопки

Археологи в Ленобласти начали раскопки в Копорье

Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН начала раскопки на территории средневековой крепости Копорье в Ленинградской области , чтобы подготовить ее к реставрации, сообщили в пресс-службе института. Ученые рассчитывают найти во время раскопок остатки построек XIII-XVIII веков.

"Археологические раскопки в Копорье начались 3 июля и продлятся до середины сентября. Работы будут производиться внутри крепости, площадь раскопа составляет 900 кв. метров. Зоной исследований будут руины так называемого Комендантского дома — это постройка начала XVIII века, появившаяся на территории крепости после ее завоевания Петром I в 1703 году", — рассказал ТАСС научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Алексей Липатов.

Он уточнил, что работы ведутся по заданию комитета по культуре Ленинградской области. Археологические раскопки будут сопровождаться противоаварийными и консервационными работами по Комендантскому дому.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что Копорье будет реставрироваться по примеру Старой Ладоги — до полного восстановления. Реставрацию планируется начать в 2020 году.

Крепость Копорье, образец древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества, находится на северо-западе Ленинградской области на краю Ижорской возвышенности, в 12 км от Финского залива. Она впервые упоминается в новгородских летописях за 1240 год, до наших дней она дошла в том виде, в котором сформировалась в первой трети XVI века с некоторыми сохранившимися участками кладки 1297 года. В ее формировании историки выделяют три периода — ранний новгородский, московский и поздний шведско— русский. На территории Крепости находится также церковь Спаса-Преображения XVI-XVII вв.

Крепость признана объектом культурного наследия федерального значения. Эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) неоднократно отмечали, что древний памятник оборонительного зодчества находится в плачевном состоянии — башни и стены крепости находятся под угрозой обрушения и требуют срочной реставрации. Из-за ветхого состояния Копорская крепость несколько лет назад закрыта для посещения.