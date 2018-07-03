Камчатские ученые узнали точную температуру Толбачинского вулкана

Вулканологам удалось измерить температуру не остывающего с 2013 года лавового потока, появившегося результате Нового трещинного Толбачинского извержения. Об этом рассказали в природном парке "Вулканы Камчатки"

— Теперь мы точно можем сказать посетителям, что температура лавового потока составляет 470 градусов, — заявил сотрудник природоохранного учреждения Александр Биченко.

Он отметил, что прошлые измерения показывали более высокую цифру. Но все же лава остается горячей и продолжает светиться.

Это необыкновенное явление ежегодно притягивает толпы людей на стоянку "Клешня", расположенную в границах парка. Сейчас здесь подготовились к очередному туристическому сезону. Специалисты провели уборку на территории лагеря, установили новые информационные стенды.

Стоянка стала новым местом для остановки туристических групп в природном парке после того, как в результате извержения в 2012-2013 годах были уничтожены кордон "Родник" и база "Толбачинская". Здесь, забравшись на сопку, можно увидеть вулканы Плоский и Острый Толбачики, Большая Удина, застывший лавовый поток и вулканические бомбы. Отсюда начинаются пешеходные и автомобильные туристические маршруты, включающие посещение уникальных природных объектов.