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Ученые узнали точную температуру Толбачинского вулкана
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Камчатские ученые узнали точную температуру Толбачинского вулкана 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вулканологам удалось измерить температуру не остывающего с 2013 года лавового потока, появившегося результате Нового трещинного Толбачинского извержения. Об этом рассказали в природном парке "Вулканы Камчатки"
— Теперь мы точно можем сказать посетителям, что температура лавового потока составляет 470 градусов, — заявил сотрудник природоохранного учреждения Александр Биченко.
Он отметил, что прошлые измерения показывали более высокую цифру. Но все же лава остается горячей и продолжает светиться.
Это необыкновенное явление ежегодно притягивает толпы людей на стоянку "Клешня", расположенную в границах парка. Сейчас здесь подготовились к очередному туристическому сезону. Специалисты провели уборку на территории лагеря, установили новые информационные стенды.
Стоянка стала новым местом для остановки туристических групп в природном парке после того, как в результате извержения в 2012-2013 годах были уничтожены кордон "Родник" и база "Толбачинская". Здесь, забравшись на сопку, можно увидеть вулканы Плоский и Острый Толбачики, Большая Удина, застывший лавовый поток и вулканические бомбы. Отсюда начинаются пешеходные и автомобильные туристические маршруты, включающие посещение уникальных природных объектов.
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