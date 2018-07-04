Ученые: сознание землян перепрограммировано пришельцами

Ученые говорят о поступающих сигналах из космоса, однако на данный момент человечество не может их расшифровать. Они считают, что основная причина кроется в превосходящем развитии внеземных цивилизаций.

По мнению астронома ЛОрда» *запрещены в РФ ">орда Мартина, сигналы из космоса могут быть посланы цивилизациями, которых уже нет в живых. Вероятно, они хотели сообщить землянам о своем местоположении, а поскольку инопланетяне обладают более совершенными технологиями, они пытаются «перепрограммировать» мозги людей, чтобы они научились распознавать послания.

Как пишет Vistanews.ru, гуманоидам уже удалось перепрошить сознание людей — земляне стали чаще замечать в небе летающие тарелки и другие неопознанные объекты. Возможно, таким образом они «завезли» на Землю «чужеродные мозги», которые должны помочь человечеству распознавать их сигналы и начать новую эру развития. По словам Мартина, весьма вероятно, что люди живут в ограниченном мире, который контролируют потусторонние силы, не давая землянам полностью понять точные события возникновения Вселенной и наличие в галактиках разумных существ.

Как писала «Русская планета», известие о существовании инопланетян будет положительно воспринято землянами.