Ученые: 35 000 статей необходимо отозвать из-за фальсификации изображений

В тысячи научных статей закрались ошибки из-за дублирования в них иллюстраций, уверена группа исследователей из США . Результаты анализа они опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv.

Анализ тысячи научных работ показал — в 10% из них имеется ничем не обоснованный повтор изображений, возникший, очевидно, из-за неаккуратного обращения с данными. Впрочем, не исключено, что такие подстановки могли быть и преднамеренными, считают исследователи. В одних случаях повторялись отдельные фрагменты иллюстраций, в других изображение могло быть, например, перевернуто. Однако часто встречалось и полное копирование изображения или графика.

Учитывая специфику иллюстраций в научных работах, неудивительно, что их повторы проходили мимо взгляда рецензентов — без специального программного обеспечения из зачастую невозможно обнаружить, отмечают авторы работы.

После того, как команда связалась с редакцией журналов, в которых были опубликованы статьи, в ряд работ были внесены исправления, в некоторых этого сделать не удалось по ряду причин (например, из-за закрытия лаборатории), а пять работ были отозваны. Как отмечают исследователи, если распространить результаты на существующий массив научных работ, пришлось бы отозвать 35 тыс. статей.