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Названы сроки запуска спутника «Глонасс-К2»
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Названы сроки запуска спутника нового поколения «Глонасс-К2» 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Спутник нового поколения «Глонасс-К2» планируется запустить в 2022 году с космодрома Плесецк на ракете «Союз-2» или с Восточного на «Ангаре», сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС, предприятие — изготовитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов.
«После защиты эскизного проекта мы перейдем к этапу разработки конструкторской документации, потом создадим опытный образец и начнется его экспериментальная отработка. Летный образец планируется изготовить в 2022 году, в том же году будет запущен. Мы будем делать этот спутник с возможностью запуска как с Плесецка на ракете «Союз-2», так и с Восточного с помощью «Ангары», — передает ТАСС слова Тестоедова.
Он уточнил, что производитель в ближайший месяц защитит дополнение к эскизному проекту этого аппарата, а разработка конструкторской документации займет два-три года.
По словам Тестоедова, в рамках программы импортозамещения специалисты предприятия изменили облик «Глонасса-К2», чтобы избежать зависимости от импортных элементов, а также внешний вид аппарата.
«Разработка сделана на проектном уровне, когда в одну кучу собраны авионика, конструкция, центр масс, бюджет масс и топлива. После защиты эскизного проекта мы перейдем к этапу разработки конструкторской документации, потом создадим опытный образец и начнется его экспериментальная отработка», — сказал он.
По его словам, будет изготовлено два-три аппарата, для проведения летно-конструкторских испытаний для подтверждения тактико-технических характеристик этих спутников. Затем госкомиссией будет приниматься решение о запуске их в серию.
Кроме того, Тестоедов опроверг сообщения ряда СМИ о возможном переносе запуска третьего военного спутника связи «Благовест» на начало 2019 года, заявив, что з апуск аппарата планируется на декабрь 2018 года.
«Мы идем четко по графику. Третий спутник планируем изготовить в октябре, чтобы в декабре запустить. Цикл подготовки аппарата к старту на космодроме — 45 суток», — сказал Тестоедов.
Он отметил, что четвертый аппарат «Благовест» будет изготовлен в этом году, а запуск планируется на первый квартал 2019 года.
Оба аппарата будут запущены с помощью ракет-носителей «Протон-М» с космодрома Байконур.
Напомним, 28 июня генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил, что разработка космического аппарата нового поколения «Глонасс-К2» завершена.
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