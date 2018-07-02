Названы сроки запуска спутника «Глонасс-К2»

Названы сроки запуска спутника нового поколения «Глонасс-К2»

«После защиты эскизного проекта мы перейдем к этапу разработки конструкторской документации, потом создадим опытный образец и начнется его экспериментальная отработка. Летный образец планируется изготовить в 2022 году, в том же году будет запущен. Мы будем делать этот спутник с возможностью запуска как с Плесецка на ракете «Союз-2», так и с Восточного с помощью «Ангары», — передает ТАСС слова Тестоедова.

Он уточнил, что производитель в ближайший месяц защитит дополнение к эскизному проекту этого аппарата, а разработка конструкторской документации займет два-три года.

По словам Тестоедова, в рамках программы импортозамещения специалисты предприятия изменили облик «Глонасса-К2», чтобы избежать зависимости от импортных элементов, а также внешний вид аппарата.

«Разработка сделана на проектном уровне, когда в одну кучу собраны авионика, конструкция, центр масс, бюджет масс и топлива. После защиты эскизного проекта мы перейдем к этапу разработки конструкторской документации, потом создадим опытный образец и начнется его экспериментальная отработка», — сказал он.

По его словам, будет изготовлено два-три аппарата, для проведения летно-конструкторских испытаний для подтверждения тактико-технических характеристик этих спутников. Затем госкомиссией будет приниматься решение о запуске их в серию.

Кроме того, Тестоедов опроверг сообщения ряда СМИ о возможном переносе запуска третьего военного спутника связи «Благовест» на начало 2019 года, заявив, что з апуск аппарата планируется на декабрь 2018 года.

«Мы идем четко по графику. Третий спутник планируем изготовить в октябре, чтобы в декабре запустить. Цикл подготовки аппарата к старту на космодроме — 45 суток», — сказал Тестоедов.

Он отметил, что четвертый аппарат «Благовест» будет изготовлен в этом году, а запуск планируется на первый квартал 2019 года.

Оба аппарата будут запущены с помощью ракет-носителей «Протон-М» с космодрома Байконур

Напомним, 28 июня генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил, что разработка космического аппарата нового поколения «Глонасс-К2» завершена.