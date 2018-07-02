Безобидное пристрастие довело медсестру до болезни

Странная родинка оказалась симптомом смертельной болезни

Медсестра стоматологического кабинета из Шотландии рассказала, как безобидное пристрастие довело ее до смертоносной болезни. Девушка столкнулась с проблемой, о которой не могла даже подумать.

28-летняя Лиэнн Прентис, как и многие девушки, очень любила бронзовую кожу и старалась наслаждаться солнцем при каждой возможности. Она загорала дома в саду, а также несколько раз в год ездила на жаркие курорты.

Примечательно, что девушка никогда не пользовалась солнцезащитным кремом. Эта ошибка и привела ее к страшному исходу.

Прентис призналась, что всегда боролась за лучшее место у бассейна, чтобы добиться самого темный загара. "Я занимала шезлонг сразу после завтрака и уходила только под вечер". Во время очередной солнечной процедуры Лиэнн обратила внимание на странную родинку, появившуюся на ноге, передает The Sun.

Отметина выглядела крайне подозрительно, поэтому девушка на всякий случай сходила в больницу. Там Лиэнн узнала о худшем сценарии, который только мог произойти. Исследование показало, что у девушки рак кожи. Было необходимо незамедлительное хирургическое вмешательство.

Две недели спустя Лиэнн прооперировали в королевском госпитале под местной анестезией. По словам девушки, она могла чувствовать, как режут ее кожу.

В итоге на теле шотландки остался шрам длиной семь сантиметров. В течение следующего года она вынуждена была наблюдаться у врачей, которые сказали ей, что чудом спасли ей жизнь.

С момента шокирующей истории прошло уже два года. Лиэнн хочет в сезон отпусков предупредить остальных отдыхающих об опасности, а также призывает быть внимательнее к себе и своему телу. "Моя зависимость от загара могла убить меня. Если вы считаете, что загар важен, помните, что ваша жизнь дороже", — резюмировала девушка.