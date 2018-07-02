В РФ появился устойчивый к морозам пластик

В России появился пластик, который устойчив к морозам

Специалисты из московского НИТУ «МИСиС» разработали пластик, который можно использовать при морозе до 80 градусов. Также полимерное изделие устойчиво к трению. Об этом сообщает портал «Известия».

В дальнейшем полученный пластик планируется применять при построении промышленного оборудования и тяжелой техники. Отмечается, что, кроме прочего, материал отличается экологичностью и долговечностью.

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