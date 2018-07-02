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В РФ появился устойчивый к морозам пластик
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В России появился пластик, который устойчив к морозам 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты из московского НИТУ «МИСиС» разработали пластик, который можно использовать при морозе до 80 градусов. Также полимерное изделие устойчиво к трению. Об этом сообщает портал «Известия».
В дальнейшем полученный пластик планируется применять при построении промышленного оборудования и тяжелой техники. Отмечается, что, кроме прочего, материал отличается экологичностью и долговечностью.
Ранее Пятый канал рассказывал об исследовании европейских ученых, согласно которому физическую силу человека можно определить по голосу.
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