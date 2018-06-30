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Умер лауреат Нобелевской премии
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Умер лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год 

ТАСС 2 часа назад
Фото: wikimedia
Шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год Арвид Карлссон скончался в возрасте 95 лет. Об этом со ссылкой на Сальгренскую академию в субботу сообщает агентство TT.
"Он был очень хорошим другом, прекрасным сотрудником и выдающимся исследователем. Он был автором нескольких крупных открытий, которые привели к большим изменениям качества жизни миллионов пациентов с психическими и неврологическими заболеваниями", — отметила доцент академии Агнета Хольменг.
Арвид Карлссон был удостоен премии вместе с американцами Паулем Грингардом и Эриком Канделем за открытия, которые имеют большое значение для понимания функционирования коры головного мозга, а также причин, вызывающих неврологические и психические заболевания. Эти открытия в свою очередь привели к созданию новых лекарственных препаратов.
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