Астрономы наблюдают магнитное поле остатков сверхновой 1987А

Вдобавок к тому, что это впечатляющее наблюдательное достижение, такое обнаружение предоставляет возможность изучить ранние стадии эволюции остатков сверхновой и их космического магнетизма.

«Обнаруженный нами магнетизм примерно в 50 тысяч раз слабее, чем у магнита на двери холодильника, — говорит профессор Брайан Генслер. — И нам удалось это измерить с расстояния 1,6 миллиона триллионов километров».

«Это самое раннее из возможных обнаружений магнитного поля, сформировавшегося после взрыва сверхновой», — рассказывает доктор Джованна Занардо.

Генслер — директор Института астрономии и астрофизики им. Данлэпа при Торонтском университете, а также соавтор доклада, опубликованного 29 июня в журнале The Astrophysical Journal, в котором и было объявлено об открытии. Ведущий автор, Занардо, и соавтор профессор Листер Стейвли-Смит работают в отделении Международного центра радиоастрономических исследований при Университете Западной Австралии.

В феврале 1987 года SN 1987A обнаружил астроном Йен Шелтон из Торонтского университета в тогдашней Южной обсерватории Торонтского университета в Северном Чили. Она расположена в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике — компаньоне Млечного Пути, на расстоянии 168 тысяч световых лет от Земли.

В течение 30 лет с момента взрыва сверхновой выброшенный взрывом материал, а также ударная волна звездной агонии разлетались в стороны через газ и пыль, окружавшие звезду до ее взрыва. Сегодня, когда мы смотрим на остатки, мы видим, что разлетающиеся остатки и ударная волна зажгли их.

Используя АТКА — Австралийский компактный массив радиотелескопов, — Генслер и его коллеги наблюдали за магнитным полем, изучая радиацию, исходящую от объекта. Проанализировав свойства излучения, им удалось обнаружить магнитное поле.

Карта остатков SN 1987A, на которой короткие оранжевые линии показывают направление магнитного поля / Giovanna Zanardo

«Изображение показывает, как бы это выглядело, если бы вы разбросали железные опилки по расширяющемуся облаку осколков в 170 тысячах световых лет от нас», — объясняет профессор.

Ученые выяснили, что остатки магнитного поля не хаотичны, а напротив, показывают некоторую степень порядка. Астрономы знали, что при старении остатков сверхновой их магнитные поля растягиваются и выстраиваются в упорядоченные структуры. Наблюдения команды показали, что остатки сверхновой могут привести в порядок магнитное поле в относительно короткий срок — за 30 лет.

Линии магнитного поля Земли движутся на север и юг, заставляя стрелку компаса указывать на полюса. Для сравнения: магнитные линии SN 1987А похожи на велосипедные спицы, исходящие из центра колеса к шине.

«В таком раннем возрасте, — говорит Занардо, — все в звездных остатках движется и изменяется невероятно быстро, но магнитное поле выглядит хорошо распределенным по направлению к внешнему краю оболочки».

Генслер и его коллеги продолжат наблюдать за постоянно изменяющимися остатками.

«В процессе расширения и развития остатков мы сможем наблюдать за формой магнитного поля, что поможет понять, как оно изменяется, когда ударная волна и обломки врезаются в новый материал», — говорит он.