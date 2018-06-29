«Что у человека общего с мухами и червями»?

После 105 лет риск смерти перестает расти

После 105 лет риск смерти перестает расти, выяснили ученые. Причины этого пока не до конца ясны, исследователи связывают их как с образом жизни, так и с наследственными факторами.

Те, кому удалось дожить до 105 лет, могут немного расслабиться — после этого возраста риск смерти перестает увеличиваться, выяснила команда исследователей из Италии США . О своем открытии они рассказали в журнале Science.

Согласно закону смертности Гомпертца, риск смерти экспоненциально возрастает по мере старения. Для людей в возрасте 30-80 лет каждые восемь лет риск смерти удваивается. Однако по достижении определенного возраста, похоже, это правило не действует.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Сапиенца в Риме собрали данные почти о 4000 итальянцев, которым в 2009-2015 годах исполнилось105 лет. Как оказалось, по достижении этого возраста их риск смерти переставал расти.

Так, к 105 годам шанс дожить до 106 составляет 50%. Однако таким же он остается и в 106, и в 107 лет — вплоть до 110.

Тот же самый эффект наблюдается и у лабораторных животных, например, плодовых мушек или нематод, отмечают исследователи — по достижении определенного возраста риск смерти перестает повышаться.

«Что у нас общего с мухами и червями? По крайней мере то, что мы являемся продуктами эволюции», — шутит профессор Кеннет Вахтер, один из авторов исследования.

Также исследователи отметили значительный рост продолжительности жизни. Так, если среди рожденных в 1896 году участников исследования до 105 лет дожили лишь четверо, среди рожденных в 1910 году таких было уже 600. Это связано в том числе и со снижением детской смертности, отмечают авторы работы.

Так, среди тех, кто дожил до 90 лет, риск смерти в течение года составлял 15%, а ожидаемая продолжительность жизни — шесть лет. По достижении 95-летнего возраста риск смерти возрастал до 24%, а ожидаемая продолжительность жизни падала до 3,7 лет.

У 80-90-летних людей смертность растет из-за сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, инсультов, рака и пневмонии. Исследователи предполагают, что те, кто смог переступить этот порог, сделали это благодаря как врожденным особенностям, так и качественному здравоохранению.

«Наши данные говорят о том, что пока не существует фиксированного предела продолжительности жизни человека», — считает Вахтер.

«Когда мы поймем связь между нашей наследственностью и остальными факторами, такими как питание и образ жизни, мы поймем, почему люди могут прожить 90 лет и больше, — говорит специалист в области статистики Хольгер Рутцен. — Рекомендации, которые актуальны для молодых, — правильно питаться, заниматься спортом — похоже, не слишком эффективны в пожилом возрасте».

Француженка Жанна Калмент, прожившая 122 года и ставшая самым старым человеком в мире, по ее словам, курила по две сигареты в день. Она бросила дурную привычку в 119 лет только потому, что из-за проблем со зрением ей было сложно прикуривать.

Впрочем, шансы дожить до 110 лет все равно не слишком велики — это удается двум женщинам из 100 тыс. и двум мужчинам из миллиона, отмечают исследователи.

Вопрос о том, какова максимально возможная продолжительность жизни, является предметом горячих споров в научной среде. Так, в конце 2016 года группа американских ученых подсчитала, что вряд ли кому-то удастся прожить больше 125 лет. Несмотря на то что качество жизни значительно выросло, ее продолжительность практически перестала увеличиваться, пояснили исследователи. И перешагнуть 125-летний рубеж вряд ли удастся без дальнейших прорывов в области биомедицины.

А другая группа исследователей, напротив, не нашла никаких убедительных доказательств того, что продолжительность жизни человека ограничена.

Если какой-то предел и существует, то он пока что недостижим, считают они.

«В 1920-е годы люди могли рассчитывать дожить до 60 лет, в 1980-е — до 76, сегодня — уже до 82. Максимальная продолжительность жизни, очевидно, тоже увеличивается», — говорят авторы работы.

Невозможно предсказать, какой будет продолжительность жизни в будущем, убеждены они — ведь этот показатель в немалой степени зависит от технологий, медицины и улучшения условий жизни.

Согласно самым последним подсчетам, проведенным нидерландскими исследователями, предел максимальной продолжительности жизни для женщин составляет 115,7 года, для мужчин — 114,1 года.