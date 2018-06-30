В Крыму нашли нетронутый скифский некрополь

В Крыму найден неразграбленный некрополь поздних скифов

Крымская новостроечная экспедиция Института археологии РАН при раскопках на будущей автотрассе "Таврида" в районе Севастополя обнаружила нетронутый позднескифский могильник II — IV веков нашей эры, сообщает пресс-служба института. Найденные при раскопках артефакты позволят восстановить историю Крыма римского периода и воссоздать картину жизни поздних скифов в этот временной отрезок, их культуру, традиции и обрядность.

Полностью сохранившийся некрополь получил название Фронтовое 3 по наименованию ближайшего поселка. Он датируется концом II–IV веками нашей эры. Население Западного Крыма в римское время было весьма неоднородным. Сейчас сложно сказать, кем были когда-то люди, похороненные в некрополе. Долина реки Бельбек, где обнаружены захоронения, во время поздней античности являлась контактной зоной многих народов. Способы захоронения и найденные в них предметы указывают на различные культурные влияния: скифское, сарматское, греческое и готское. Очевидно, что могильник точно отражает бурные исторические события этого периода.

Ранние погребения некрополя датируется концом II — первой половиной III века нашей эры. Большинство их представляют собой подбойные могилы, которые состоят из вертикального входного "колодца" и ниши — погребальной камеры, устроенной в одной из стенок. Женские захоронения отличаются от мужских набором предметов. Если в женских погребениях больше украшений: бус, браслетов, серег, часто находят стеклянные флаконы, пряслица от веретен, и нет оружия, то в мужских захоронениях нет серег и колец (только иногда встречаются крупные перстни и единичные и крупные бусы), зато может быть оружие и конская узда.

Возле черепов установлены сосуды, в некоторых из которых сохранились остатки заупокойной пищи. Нетронутые захоронения позволили точно установить детали погребального обряда: так, в одном из склепов, где был похоронен взрослый мужчина, возле черепа лежали несколько керамических и один стеклянный сосуд, в миске осталась скорлупа яиц и кости птицы, у правого плеча находился кинжал, с левой стороны у ног — меч. К стенке был прислонен щит, от которого сохранились рукоять и умбон (накладка на центральную часть щита).

При раскопках были найдены греческая краснолаковая посуда, стеклянные кувшины, множество пряжек и фибул — металлических застежек для одежды, которые исследователи относят к черняховской культуре II — IV веков. Как отмечают ученые, уже сейчас можно говорить, что коллекция фибул из раскопок Фронтового — одна из наиболее выразительных как по количеству экземпляров, так и по числу различных вариантов.