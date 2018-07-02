Ученые установили причину смерти найденного в Помпеях скелета

Итальянские археологи выяснили причину смерти человека, придавленного каменной плитой. Его скелет недавно нашли в Помпеях . По версии археологического парка «Помпеи», мужчина умер от удушья, и лишь потом на него обрушилась каменная плита.

Археологи работают в мало изученном районе № 5 (Regio 5) Помпеев, находящемся в северной части города и, изучая найденные останки людей, устанавливают причины их смерти.

Район № 5 был объектом исследований в конце XIX — начале XX веков, однако неисследованными остается порядка трех четвертей района. В конце мая здесь был обнаружен скелет, верхняя часть которого была придавлена каменной стеной весом 270 килограммов. Состояние его костей свидетельствовало о том, что несчастный был хромым и испытывал трудности во время передвижения, что и помешало ему покинуть город, когда началось извержение вулкана.

Осмотрев его кости, археологи выдвинули версию, что причиной смерти послужил удар плитой по голове. Но найденный позднее неповрежденный череп заставил их поменять мнение. Ученые предположили, что мужчина задохнулся от вулканических газов и лишь потом каменная плита накрыла его тело. Со временем часть туловища отделилась и соскользнула в туннель.

Ранее археологи обнаружили погребение необычной «мумии» лошади в ходе очередной экспедиции на территории погибших Помпей. Ее рост был всего 1,5 метра в отличие от современных скакунов.