Россию ждет климатическая катастрофа

Тепленькая пошла

Ученые из Института морских исследований в Тромсе выявили быстрые и резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature Climate Change. Однако российские специалисты считают, что о какой-либо экологической катастрофе в регионе говорить преждевременно. «Лента.ру» рассказывает, что именно обнаружили норвежские исследователи и к каким последствиям это может привести.

Обреченные исчезнуть

Известно, что за последние два десятилетия площадь арктических льдов, их объем и толщина значительно уменьшились, хотя их постепенное сокращение наблюдается с 50-х годов. Некоторые ученые называют такие изменения драматическими, кроме того, площадь и толщина льдов убывают быстрее, чем предсказывают климатические модели, учитывающие выбросы парниковых газов. Полярные льды специалисты называют маркерами глобального потепления.

С 1978 года по 2010 год зона простирания морского льда в начале осени сократилась на 2,5 миллиона квадратных километров, при этом резкое падение началось с середины 90-х годов. В 2012 году скорость таяния арктического льда побила все рекорды. Данные спутника QuikSCAT показывают, что многолетние (паковые) льды, которые сохраняются в течение трех лет и более, сильно сократились с 2008 года, и лишь в 2014 году им удалось вернуть большую часть потерянных позиций, за исключением десятилетнего льда, который стал настоящей редкостью. Даже если всю Арктику затянет льдом в какой-то особо холодный год, не стоит радоваться — старый и, следовательно, более толстый лед, скорее всего, уже не вернется.

Конечно, существует вероятность того, что это явление — лишь часть естественного цикла. Правда, она очень мала. Согласно статье в Science, опубликованной еще в 1999 году, она равна 0,1 процента для потерь льда в 1953-1998 годах. Другие ученые оценили вероятность того, что в этом повинны арктические осцилляции (АО), от 5 до 30 процентов (если рассматривать период 1979-2010 годов), однако позже выяснилось, что в 2009-2010 годах АО должна была способствовать увеличению площади льдов, а в реальности наблюдалась чуть ли не самая малая их площадь. Зато картина сокращения льдов коррелировала с увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере.

Горячая аномалия

Как пишут норвежские ученые, одним из наиболее уязвимых для глобального потепления регионов оказалось Баренцево море, в северной части которого, в верхних ста метрах, наблюдается быстрое увеличение теплосодержания. В 2010-2016 годах стандартное отклонение от средних значений 1970-1999 годов составило 3,8 сигма, то есть содержание тепла повысилось на 500 мегаджоулей на квадратный метр, а в 2016-м — 6,3 сигма (на 800 мегаджоулей на квадратный метр). То есть в последнее десятилетие наблюдается такой мощный приток тепла, которого не было в предшествующие годы и который не наблюдается в других частях севера. Именно поэтому авторы назвали Баренцево море «горячей точкой» климатических изменений.

Схема взаимодействия атлантических и арктических вод. Изображение: Nature

Баренцево море является системой с двумя климатическими режимами. Южная его часть содержит теплые и соленые воды Атлантики, а северная отличается более пресными и холодными арктическими водами. Оказалось, что объем последних с 2010 года резко уменьшился, уступая атлантическим водам. Это происходит из-за того, что уменьшается объем льда как источника холодной пресной воды, поступающей в приповерхностный слой моря. Пресная вода помогает компенсировать влияние атлантических вод, которые в северной части моря оказываются на глубине. При ее недостатке возникают нарушения в стратификации водных слоев, и теплые воды начинают приближаться к поверхности, оттесняя арктический климатический режим к северу.

Исследователи пишут, что существует вероятность полной необратимой трансформации моря в своеобразный придаток Атлантики. Это значит, что прямо сейчас в Арктике происходит резкий климатический сдвиг, аналогичный происходившим в далеком прошлом — в последнюю ледниковую эпоху.

Не катастрофа, а предзнаменование

После выхода научной статьи многие российские СМИ опубликовали комментарии отечественных специалистов о ситуации в Баренцевом море. Некоторые эксперты подтвердили реальность климатических сдвигов в регионе, однако заявили, что бояться, в общем-то, нечего. Хотя, несомненно, беспрецедентность этого явления и его более чем предполагаемая связь с глубокими изменениями в биосфере должны внушать определенные опасения. Кое-кто и вовсе считает, что никакой связи с глобальным потеплением нет, или думает, что климатические изменения, даже если они есть, несут исключительную пользу для России

Климатолог Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что несколько тысяч лет назад экосистемы могли переживать подобные события, и ничего страшного не случилось. Как показал анализ ледяных кернов, похожие климатические сдвиги, называемые осцилляциями Дансгора-Эшгера (D-O-цикл), случались в северном полушарии 25 раз и характеризовались быстрым потеплением (в течение десятилетий) и постепенным похолоданием (в течение веков).

Предполагается, что период между осцилляциями составляет около 1500 лет, а некоторые специалисты даже связывают осцилляции с Малым ледниковым периодом, наблюдавшимся в течение XIV-XIX веков. Однако таяние льдов в Арктике, которое происходит в наши дни, по всей вероятности, не является частью естественного цикла, поэтому последствия для экосистем Баренцева моря становятся более непредсказуемыми.

Представители Гидрометцентра считают, что изменение климата действительно приведет к потере биоразнообразия Баренцева моря, поскольку животные, привыкшие обитать в холодных водах, уйдут туда, где сохранятся привычные для них условия обитания. Из-за нагрева морских вод может усилиться деградация почв, что приведет к разрушению построек на морском побережье. Эти процессы могут растянуться на десятилетия.

По словам Алексея Кокорина, руководителя климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF), негативные последствия сокращения ледового покрова и потепления моря могут испытать белые медведи и моржи, у которых уменьшится ареал обитания. В то же время ряд российских специалистов убеждены, что говорить об экологической катастрофе в Баренцевом море все-таки преждевременно, хотя нельзя преуменьшать отрицательное воздействие человека на климат.

Многие склонны считать, что Россия выиграет от глобального потепления, но вряд ли климатические изменения сделают континентальный климат страны мягче и приятнее. Повышение средней температуры на Земле приведет к частым экстремальным погодным явлениям, мощным ливням, наводнениям и засухе. Это, в свою очередь, будет способствовать эрозии почв, появлению оврагов и деградации плодородной земли, которая и так составляет всего около 10 процентов площади России. 60-65 процентов территории страны — вечная мерзлота, таяние которой приведет к затоплениям и снижению несущей способности грунта.