Швейцарский пилот полетит в стратосферу на солнечных батареях

"Вы опять у военной части! Пришлите мне свою локацию, я вас заберу", — раздается в трубке голос Рафаэля Домжана, основателя проекта Solar Stratos.

Я уже второй раз пытаюсь доехать до офиса Solar Stratos, который находится рядом с аэропортом в Пайерне, но навигатор упорно выводит меня то на казармы авиаучилища, то на военный аэродром, где уже тренируются будущие военные летчики. Не иначе родные хакеры стараются показать мне все красоты местности.

Минут через десять за мной на обычной машине приезжает человек, который с помощью энергии Солнца собирается взлететь на 25 километров над землей и "дотянуться до звезд", и мы выдвигаемся в сторону небольшого ангара, где нас ждет его самолет.

Через тернии к звездам

Амбициозная идея пришла к Рафаэлю во время путешествия вокруг света на яхте на солнечных батареях Planet Solar. Это его предыдущий проект, который с большим успехом прошел в 2010 году. Тогда швейцарец вместе с таким же энтузиастом из Германии Иммо Штруе и еще четырьмя членами экипажа 60-тонной яхты с солнечными электрическими панелями смогли совершить кругосветное путешествие за 160 дней и доказали надежность и эффективность солнечной энергии.

В качестве примера Рафаэль рассказывает историю о том, как в один из переходов они натолкнулись на рыболовецкое судно, у которого закончилось топливо посреди океана, а для связи с большой землей не добивали рации. Попросившие немного топлива, чтобы доплыть до берега, рыбаки сильно удивились, когда узнали, что на огромной яхте ничего нет. В итоге швейцарец со своей командой отдали им несколько баллонов с топливом, которое использовалось на кухне, и вызвали спасателей. А рыбаки в благодарность поделились своим уловом. По мнению пилота, этот случай — пример того, как солнечная энергия может спасти нашу планету.

Новый проект Рафаэля оказался не менее масштабным.

"Идея пришла мне в голову, когда мы на яхте переплывали Тихий океан. Там небо все усыпано звездами и потрясающий вид на Млечный Путь. И там я задумал еще более амбициозную идею, чем объехать вокруг света на яхте с солнечными батареями. Это была, скорее, фантазия — сможем ли мы достигнуть стратосферы, приблизиться к звездам, и при помощи солнечной энергии в качестве топлива повторить путь Икара", — рассказал он.

Пилот-романтик при этом преследует вполне прагматические цели: доказать миру, что солнечная энергия является надежным, возобновляемым источником энергии, за которым будущее.

"Это экспериментальный экологический проект, с помощью которого мы хотим показать потенциал солнечной энергии и разбудить людей. Мы уже смогли это сделать и привлечь внимание людей с проектом Planet Solar. О нас было свыше 5 тысяч публикаций по всему миру, мы были везде. Конечно, достигнуть цели перехода на солнечную энергию непросто. Но ситуация развивается и меняется, люди начинают всерьез задумываться об изменении климата. И мы пытаемся с помощью современных технологий показать, что можно сделать с солнечной энергией", — отмечает Рафаэль.

При этом его не смущает тот факт, что крупные энергетические компании, которые получают огромные прибыли от добычи, переработки и продажи угля, нефти, газа и других ресурсов, могут быть против того, чтобы у людей был доступ к бесплатному, возобновляемому и экологически чистому солнечному топливу.

"Изменения уже есть. Не такие быстрые, как нам бы с вами хотелось, но они есть. И вы не можете их избежать, вы можете их затормозить, но их уже не остановить. Кроме того, возобновляемые источники энергии создают больше рабочих мест и делают страны независимыми от энергоресурсов. Конечно, будут те, кто потеряет. Но даже в области энергоресурсов многие нас поддерживают. К примеру, солнечные батареи сделала фирма, которая принадлежит Total. Они понимают, что завтра уже не будет ископаемых источников энергии. И вы либо совершите переход сейчас, либо вы ничего не будете делать, и ваша компания перестанет существовать", — уверен швейцарец.

По словам Рафаэля, тяжелее всего переходить на возобновляемую энергию придется странам, которые живут за счет продажи энергоресурсов, как государства Персидского Залива или Россия . Но в отношении РФ пилот полон оптимизма.

"Когда я был на российском стенде на Экспо-2017 в Астане, я увидел только газ и ядерные технологи. Конечно, в России условия сложнее, но вы можете намного больше. Через несколько лет, когда климат потеплеет, вы будете находиться в идеальной ситуации. У вас будет одна из самых больших территорий, пригодных для сельского хозяйства!" — считает Домжан.

Русский след

Мне рассказывают про ангар, специально построенный четко по меркам самолета, про кабину симулятора, на котором тренируется пилот.

"А вот здесь у нас VIP-зона, — показывает Рафаэль на стену с черно-белыми фотографиями. — Тут висят снимки всех аппаратов, которые использовали солнечную энергию — от машин до самолетов. Двадцать второго октября мы планируем открыть в Монтрё выставку. На церемонию открытия обещал приехать принц Монако Альберт. Теперь пошли, я покажу самолет. Только ничего руками трогать нельзя". Солнечные панели очень хрупкие, извиняясь, объясняет пилот.

Размах крыльев Solar Stratos — почти 25 метров, его вес — 450 килограммов. Он использует три литиевые батареи общим весом 80 килограммов, заряда которых хватит на 12 часов автономной работы. Еще два электрических мотора по 19 киловатт-часов каждый помогут самолету взлететь. По предварительным оценкам, весь полет займет чуть больше шести часов, из них всего 15 минут пройдут в стратосфере.

Машина получилась интернациональной. Инженер, спроектировавший ее, родом из Германии. Батареи предоставила Австрия , солнечные панели — швейцарские, пропеллер сделан в США на основе швейцарских технологий.

"Мы будем использовать исключительно энергию солнца, потому что это лучший способ добраться до стратосферы. Атмосферное давление влияет на качество работы электрического мотора, а с солнечными батареями чем выше ты поднимаешься, тем больше энергии производится", — объясняет Рафаэль.

По его словам, совершать длительный полет в стратосфере не входит в его задачи. Его команда рассчитывает только установить рекорд по высоте, на которую сможет выйти управляемый человеком винтовой самолет на солнечных батареях. И особую роль в этом играет Россия.

Именно российское научно-производственное предприятие "Звезда" создает для Домжана специальный скафандр, в котором он сможет выдержать нагрузки при взлете и посадке, а также без серьезных последствий для организма продержаться достаточное количество времени в стратосфере, где усилена радиация и почти нет кислорода. Ведь пилот намерен взлететь на высоту 25 километров.

Обычный человек может порядка десяти минут продержаться на высоте в восемь километров, на 16 километрах — несколько секунд. Дальше у него закончится кислород для дыхания. Выше 19 километров температура может опуститься ниже минус 70 градусов, но давление будет настолько низким, что температуры тела будет достаточно, чтобы заставить кипеть воду в организме. Поэтому перед НПП "Звезда" оказалась непростая задача. Кроме того, скафандр должен питаться от солнечной энергии, которую выработает самолет. Это создает дополнительные риски, так как лишает пилота возможности катапультироваться, если что-то пойдет не так.

В итоге было принято решение оптимизировать спасательный скафандр "Сокол", который используется космонавтами на опасных участках полета, когда возможна разгерметизация корабля. В нем переделали специальную систему жизнеобеспечения, которая стала близка к той, что используют в скафандрах для выходов в космос. Скафандр для пилота Solar Stratos получил кислородную систему и аппаратуру поглощения углекислого газа. Кроме того, перед полетом планируется отработать эргономику скафандра — он не должен мешать пилоту управлять самолетом.

Мечта детства

Первые тестовые испытания скафандра уже прошли на базе "Звезды" 27 марта. Домжан успешно пережил полную имитацию полета в стратосферу. Теперь костюм ждет дальнейшая подгонка, а пилота — реальные тестовые полеты.

"Это оказалось несложно. Я всегда мечтал быть космонавтом, и вот я тренируюсь как космонавт, а то, что делаешь со страстью, совсем не сложно", — делится впечатлениями от нахождения в кессоне Рафаэль.

Теперь он приезжает в Россию как на работу — каждые два-три месяца, чтобы вновь примерить скафандр и провести тренировки по пребыванию в стратосфере.

В ближайших планах Рафаэля в сентябре побить рекорд высоты в 9240 метров для самолета на солнечной энергии, которую установил его земляк на Solar Impuls. Факт рекорда будут фиксировать представители Международной авиационной федерации, которая объединяет авиационные организации около 100 стран. Одиночный полет в стратосферу запланирован на 2020 год, а в 2021 Рафаэль намерен установить абсолютный рекорд, достигнув высоты в 25 метров.

Военное применение

Несмотря на то, что полеты на аппаратах на солнечных батареях кажутся вполне мирной затеей, есть в них и военная составляющая. И проект Домжана не исключение.

К примеру, в США уже активно присматриваются к освоению слоев стратосферы выше 20 километров, то есть "предкосмоса". С учетом специфики влияния давления и радиации на работы обычных двигателей, предполагается, что в стратосферу будут засылаться беспилотные дирижабли и самолеты на солнечной энергии. Они смогут длительное время находиться на высоте порядка 30 километров и обеспечивать наблюдением и связью очень большие территории, оставаясь при этом малоуязвимыми для средств ПВО.

В России тоже ведутся разработки в этом направлении. Так, НПО имени Лавочкина проводит испытания первого российского высотного беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии "Аист" ЛА-252. Его техническая подготовка к полету завершилась в прошлом году. Беспилотник считается атмосферным псевдоспутником и может бесконечно долго находиться в стратосфере на высоте от 15 до 22 километров, подзаряжаясь от солнечного света. Вся верхняя поверхность крыла "Аиста" покрыта солнечными батареями, которые подают энергию в электродвигатели.