Месть природы: России грозит катастрофа

Ученые предсказали климатическую катастрофу в России

Экосистема Баренцева моря может пострадать из-за происходящих в регионе климатических изменений, выяснили ученые. За последние десятилетия снизился объем поступающей в море пресной воды, необходимой для образования ледового покрова на его поверхности. Это может сказаться как на судьбе животных, чей образ жизни связан с ледовым покровом, так и на коммерческой ловле рыбы.

Норвежские ученые из Института морских исследований выявили резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. В скором времени климат в регионе может смениться на более теплый, что губительно скажется на экосистеме моря, считают они. Результаты исследования были изложены в статье в журнале Nature Climate Change.

«В последние десятилетия в Арктике стало намного теплее, наибольшее повышение температуры наблюдается в северной части Баренцева моря. Нагрелся не только воздух — тепло распространилось по толще воды», — пишут исследователи.

В Баренцево море входят два региона с разными климатическими условиями. На севере климат холодный, его экосистемы связаны с ледовым покровом, а на юге преобладают более мягкие атлантические условия. Данное различие сложилось из-за того, что в южную часть моря поступают теплые соленые воды Атлантики, а на север приходят пресные холодные воды Арктики. По наблюдениям исследователей, холодные воды с каждым годом все больше отступают к северу из-за напора атлантических вод.

Изучив данные за 1970-2016 годы, исследователи установили, что в последние десятилетия снизился объем поступающей в Баренцево море пресной воды, образующейся в результате таяния льдов.

Экосистема северной части Баренцева моря напрямую зависит от ледового покрова — при нормальном климатическом цикле он тает, снабжая море пресной водой. А зимой она замерзает, вновь образуя ледовый покров на поверхности моря.

Однако сейчас из-за недостаточного притока пресной воды нарушается разделение слоев воды. Соленая вода смешивается с пресной, препятствуя образованию ледяного покрова. Специалисты пришли к выводу, что уменьшение количества пресной воды привело к тому, что в Арктике возникло «горячее пятно», которое неизбежно губительно скажется на экосистеме Баренцева моря. Они отметили, что данный процесс является необратимым.

Исследователи опасаются, что вскоре арктический климат в регионе может смениться на более теплый, свойственный атлантической климатической системе.

Это может быть губительно для животных, чей образ жизни зависит от ледового покрова, а также серьезно скажется на коммерческой ловле рыбы.

Сколько времени займет такой климатический переход, пока неизвестно.

При этом югу России грозит похолодание, сообщил в начале 2018 года председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов

«Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания», — сказал он.

Академик отметил, что, вопреки декларациям о глобальном потеплении, предвестники похолодания уже можно наблюдать в последние несколько лет.

Кроме того, по словам Матишова, отмечаются и необычно прохладные весенние месяцы.

«В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться», — отметил он.

В целом, по его словам, природные аномалии становятся причиной сокращения уловов рыбы, уменьшения урожая плодов и ягод, препятствуют судоходству.

Холодами отличилось и лето в 2016 и 2017 годах. Как объяснила «Газете.Ru» Ольга Золина, старший научный сотрудник Института океанологии РАН и профессор Университета Гренобля Франция ), это — следствие изменений климата, происходящих по всему миру.

«Сейчас климат меняется, и происходит — и это очевидный факт — повсеместное увеличение температуры, — рассказала она. — И когда климатическая система выходит из равновесия — а сейчас достоверно установлено, что деятельность человека оказывает на это большое влияние, — все компоненты этой системы начинают вести себя по-другому».

В целом об изменении климата можно будет говорить лишь после наблюдения изменений каждый год в течение длительного времени. Так, некоторое время назад в Москве были очень теплые зимы, когда на Новый год практически не было снега несколько лет подряд. Затем ситуация вернулась в норму, но в 2017 году снова повторилась.

Одно из возможных последствий глобального потепления — наступление вечной весны или осени с неявными границами сезонов, постоянной облачностью и осадками, отметила Золина.

В октябре 2017 года ученые подсчитали ущерб от наводнений, ураганов и небывалой жары — экстремальных проявлений климата, которых с каждым годом становится больше. Экономические потери в мире от экстремальных погодных явлений в 2016 году исследователи оценили $129 млрд

Кроме того, исследователи предупредили, что в будущем частота таких событий продолжит расти и ущерб от засух, ураганов и наводнений с каждым годом будет становиться больше.

Увеличение количества именно экстремальных проявлений погоды — феномен, о котором давно предупреждали климатологи, говоря о «расшатывании» климата.