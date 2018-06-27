Стала известна допустимая норма алкоголя

Пока эксперты спорят о вредности алкоголя, американская ассоциация кардиологов опубликовала впечатляющие данные — оказывается, даже самый юный и здоровый организм не способен пережить без последствий алко-вечеринки, особенно если они случаются чаще, чем раз в месяц, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

Ученые обработали данные 4710 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Ключевым моментом исследования являлись данные о частоте употребления алкоголя. Злоупотреблением считалось употребление более пяти порций подряд у мужчин и более четырех — у женщин. Порция была эквивалентна 350 г пива, 100 г вина или 40 г крепких спиртных напитков.

Мужчины, злоупотреблявшие алкоголем, страдали от повышенного кровяного давления и высокого холестерина, у женщин же повышался уровень сахара в крови. Эта закономерность особенно характерна для злоупотреблявших алкоголем чаще одного раза в месяц, хотя и встречается и среди тех, кто редко позволял себе лишнего.

Эксперты сделали вывод, что снижение частоты употребления алкоголя в молодом возрасте является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.