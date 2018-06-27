Ещё
Двуглавый теленок-мутант родился в Польше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двуглавый теленок-мутант родился в польской деревушке 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Karolina Szarowska
В польской деревне Ковалево-Поморске родился теленок с двумя головами. Об этом сообщает портал Wprost.
О новорожденном животном рассказала местный ветеринар Каролина Шаровска (Karolina Szarowska). Ее вызвали для того, чтобы оказать корове помощь в родах. В результате мать теленка выжила, несмотря на трудности, а двуглавый детеныш родился живым.
«Две головы лучше, чем одна. А помочь ЭТОМУ родиться живым было настоящим чудом», — описала пережитое ветеринар.
Владелец коровы рассказал, что это четвертые роды коровы и в прошлый раз на свет уже появлялись телята с пороками развития: детеныш родился с внутренними органами наружу.
Двуглавый теленок вскоре умер. Экологические активисты настаивают, что участившиеся случаи рождения животных-мутантов связаны с тем, что скот потребляет генетически модифицированный корм с высоким содержанием пестицидов.
В июне сообщалось, что на австралийской ферме родился ягненок-мутант с двумя телами, восемью ногами и одной головой. Детеныш родился мертвым. Фермер сфотографировал его и избавился от тела из-за боязни чем-нибудь заразиться.
Последние новости
Кадыров попросил у Путина магистраль Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкий отель предъявил россиянке странный запрет97
США высказались о признании Крыма российским105
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме106
России предъявили новое обвинение по сбитому MH1749
Самая крутая награда для Путина и другие события дня53
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение