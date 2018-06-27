Китайские исследователи раскрыли секрет одомашнивания восточноазиатских пород крупного рогатого скота

Сиань, 27 июня / Синьхуа / — Китайские исследователи сделали открытие касательно одомашнивания восточноазиатских пород крупного рогатого скота /КРС/, что дает новые возможности углубить изучение истории одомашненных животных рода настоящих быков.

"Мы обнаружили, что у современных восточноазиатских пород КРС имеется в основном три родоначальника, которые обитали в разных регионах мира, включая Восточную Азию, Евразию и Южный Китай", — отметил Лей Чучжао, профессор Северо-западного аграрно-лесного университета пров. Шэньси на северо-западе Китая

Одомашнивание КРС представляет собой одно из символических событий неолита. Тем не менее, современной науке пока мало чего об этом известно.

Китайские ученые провели секвенирование генома КРС с использованием образцов из 111 голов 22 современных пород и восьми голов быков возрастом 4000 лет, найденных в ходе археологических раскопок. В исследовательских целях они также загрузили данные последовательностей полных геномов, полученных зарубежными коллегами.

В результате сопоставительного анализа ученые из университета первыми в мире пришли к выводу о том, что по «кровному родству» во всем мире КРС последовательно классифицируется на пять континентальных групп. Среди них — европейская, евроазиатская, восточноазиатская бычьи группы и китайский и индийский зебу.

В частности родоначальниками современных восточноазиатских пород КРС оказались евроазиатская, восточноазиатская бычьи группы и китайский зебу.

Так, по мнению ученых, еще 4000 лет назад на севере Китая существовали восточноазиатские породы КРС, затем около тысячи лет назад к ним присоединились евроазиатские и китайские зебу.

Открытие сделали две группы научных сотрудников под руководством профессоров указанного университета Лей Чучжао и Цзян Юя. Их достижения 14 июня были опубликованы на научном портале Nature Communications. -0-