Лучшее за день. 26 июня

Как компьютерам удалось выиграть людей в Dota 2, какова причина дружелюбия одомашненных животных, как какаду попал в Европу в XIII веке и могли ли неандертальцы охотиться группами? Ночной дайджест Indicator.Ru расскажет.

Команда компьютерных сетей впервые обыграла людей в Dota 2. Ожидается, что они выступят на чемпионате мира!

Попугая из Австралии нашли в книге XIII века. Это подтвердило, что в Юго-Восточной Азии задолго до прихода европейцев были обширные торговые связи.

Ученые сравнили мозги домашних и диких кроликов и нашли причину дружелюбия животных.

Из двумерных материалов ученые работают не только с графеном, но и с другими материалами — например, с силиценом. Недавно они создали из силицена двумерный магнит.

Останки оленя показали, что неандертальцы тоже могли охотиться группами.

Минобрнауки, На совместном круглом столе представители РАН Государственной Думы и некоторых других организаций обсудили правовое обеспечение науки в России . Как будет выглядеть закон о науке и закон о РАН, читайте в нашем репортаже. Спойлер: законы эти в 2018 году не появятся.

При помощи спектров пропускания — света звезд, прошедших через атмосферу планеты во время затмения — новый алгоритм сможет получать данные об этих атмосферах.

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