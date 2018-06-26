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Лучшее за день. 26 июня
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Лучшее за день. 26 июня 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Как компьютерам удалось выиграть людей в Dota 2, какова причина дружелюбия одомашненных животных, как какаду попал в Европу в XIII веке и могли ли неандертальцы охотиться группами? Ночной дайджест Indicator.Ru расскажет.
Команда компьютерных сетей впервые обыграла людей в Dota 2. Ожидается, что они выступят на чемпионате мира!
Попугая из Австралии нашли в книге XIII века. Это подтвердило, что в Юго-Восточной Азии задолго до прихода европейцев были обширные торговые связи.
Ученые сравнили мозги домашних и диких кроликов и нашли причину дружелюбия животных.
Из двумерных материалов ученые работают не только с графеном, но и с другими материалами — например, с силиценом. Недавно они создали из силицена двумерный магнит.
Останки оленя показали, что неандертальцы тоже могли охотиться группами.
На совместном круглом столе представители РАН, Минобрнауки, Государственной Думы и некоторых других организаций обсудили правовое обеспечение науки в России. Как будет выглядеть закон о науке и закон о РАН, читайте в нашем репортаже. Спойлер: законы эти в 2018 году не появятся.
При помощи спектров пропускания — света звезд, прошедших через атмосферу планеты во время затмения — новый алгоритм сможет получать данные об этих атмосферах.
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