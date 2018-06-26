Ещё
В РФ выяснили, как создать идеальные антиоксиданты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Химики из России выяснили, как создать сверхэффективные антиоксиданты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Пресс-служба Университета ИТМО
Химики из Санкт-Петербурга выяснили, как можно создать идеальные антиоксиданты, "точечно" подавляющие воспаления, изучая свойства одного из "материалов будущего", металл-органических каркасов. Их выводы были опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics.
"При воспалении в клетках образуются активные формы кислорода. Мы смоделировали, как простейшие из них, сам кислород и перекись водорода, взаимодействуют с металлическим центром каркаса", ‒ рассказывает Елена Храменкова из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.
Металл-органические каркасы (МОК) представляют собой сложные полимерные материалы, похожие по структуре на пчелиные соты и обладающие очень высокой пористостью и прочностью. Сегодня МОК используются для создания фильтров, способных улавливать углекислоту или водород и удерживать в себе огромные количества этих газов.
Размеры сот в подобных структурах, как давно заметили, могут сильно меняться, если эти каркасы сжимаются или растягиваются, или же при изменениях в температуре и давлении окружающей среды, что заметным образом поменяет то, какие молекулы и атомы они могут поглощать и удерживать в себе.
Храменкова и ее коллеги нашли неожиданное применение для подобного свойства МОК, пытаясь оценить устойчивость подобных конструкций при попадании внутрь организма человека. Ученых интересовало то, насколько стабильными остаются МОК из марганца и ароматических углеводородов в тех случаях, если их "носитель" заболевает или внутри его органов резко меняется кислотность.
Как показали расчеты ученых, подобные конструкции сохраняют стабильность в тех случаях, если они находятся внутри "нормальных" тканей и клеток или в нейтральной водной среде. При этом они начинают распадаться в тех случаях, если в их окрестностях присутствует большое количество так называемых "активных форм кислорода" — агрессивных окислителей, возникающих в организме, к примеру, при развитии воспалений или рака.
Это, в свою очередь, натолкнуло Храменкову и ее команду на мысль, что подобные МОК можно использовать в качестве средства доставки концентрированных доз антиоксидантов в те точки организма, в которых они больше всего нуждаются. Подобные "нанопилюли" будут оставаться закрытыми до попадания в опухоль или в область воспаления, что защитит остальные части тела от их действия, и обеспечит максимально высокий КПД их действия.
В ближайшее время, как отмечают авторы статьи, они намерены полностью просчитать поведение МОК в нейтральной и кислотной среде, и приступить к подбору оптимальной версии подобных каркасов для их наполнения уже существующими антиоксидантами.
Последние новости
Украинский триумф: Россия отброшена на 150 лет У России есть планы интеграции еще одного полуострова Пушков ответил на заявление об отставании России от Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий выругался матом на Первом канале213
Сын Дементьева с женой покончили с собой31
Россия оказалась бессильна перед новой болезнью26
Путин поручил протестировать новый налог93
В Москве ограбили вдову Михаила Круга31
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:08
В Москве ограбили вдову Михаила Круга
Происшествия Другое
10:50
Россия оказалась бессильна перед новой болезнью
Общество
02:47
Кремль опубликовал важные поручения Путина
Политика
03:04
Какая она, настоящая Россия?
Общество Статьи
00:40
Сын Дементьева с женой покончили с собой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение