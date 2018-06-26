В Литве нашли старинный клад

В Литве строители нашли старинный клад

Литва. Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет, сообщает Sputnik

Сообщение о находке поступило в местную полицию днем 25 июня. По данным правоохранителей, это монеты зеленого цвета и глиняные детали.

На глубине более полутора метров были найдены 219 маленьких монет и 137 большого размера. Всего — 356 монет, на которых различима надпись "1566".

Представители каунасского департамента культурного наследия прибыли на место и отметили, что необычная находка может относиться к периоду правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа в XVI веке.

Монеты и части горшка будут переданы представителям Департамента культурного наследия республики. Позже их планируют отправить в Военный музей Витаутаса Великого.