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В Литве нашли старинный клад
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В Литве строители нашли старинный клад 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет, сообщает Sputnik Литва.
Сообщение о находке поступило в местную полицию днем 25 июня. По данным правоохранителей, это монеты зеленого цвета и глиняные детали.
На глубине более полутора метров были найдены 219 маленьких монет и 137 большого размера. Всего — 356 монет, на которых различима надпись "1566".
Представители каунасского департамента культурного наследия прибыли на место и отметили, что необычная находка может относиться к периоду правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа в XVI веке.
Монеты и части горшка будут переданы представителям Департамента культурного наследия республики. Позже их планируют отправить в Военный музей Витаутаса Великого.
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