Расшифрована молекула тропоэластина

Тропоэластин — растворимый предшественник эластина, молекула, позволяющая тканям организма расширяться и сжиматься. Она обеспечивает гибкость кожи, легких и кровеносных сосудов. Сама молекула способна растягиваться в восемь раз и возвращаться в прежнее состояние. Она состоит из 698 аминокислот, поэтому ее расшифровка стала для ученых испытанием.

Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT), применив метод молекулярного моделирования, выстроила структуру молекулы атом за атомом. Об этом сообщается на сайте института. Ученые воспользовались компьютерной симуляцией, которая, по их словам, позволила взглянуть на глобальное строение молекулы и детально изучить локальные, вторичные структуры.

Постдок Анна Тараканова (Anna Tarakanova), участвовавшая в исследовании, подробнее рассказала о результатах:

«Структура тропоэалстина неуловима, потому что эта молекула очень большая, непорядочная и динамичная. Помимо того, что она придает тканям эластичность, она еще играет ключевую роль в клеточной адгезии (сцеплении двух тел). Мы показали, что точечные мутации, связанные с различными болезнями, вызывают в ней изменения, которые и порождают симптомы».

Анна Тараканова говорила о заболевании cutis laxa, известном как эластолизис. Кожа людей, страдающих этим недугом, теряет эластичность и висит на теле, подобно обычной ткани. Расшифровка тропоэластина поможет найти лекарство от этой болезни. Кроме того, по словам исследователей, новое знание может привести к появлению эластичных синтетических полимеров.

В марте ученые из MIT разработали способ формирования структуры полимеров, позволяющий создать материалы, которые передают тепло равномерно по всем направлениям.