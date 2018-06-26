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Раскрыти секреты неандертальской охоты
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Ученые раскрыли секреты неандертальской охоты 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Немецкие ученые исследовали останки убитых неандертальцами оленей, реконструировали их деревянные копья и показали, как именно охотились наши вымершие родственники в густых лесах палеолитической Европы. Возглавила работу крупный археолог, директор Центра археологических исследований при Романо-германском центральном музее Сабина Годзински-Виндхойзер (Sabine Gaudzinski-Windheuser). Ее результаты представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
То, что неандертальцы были любителями мяса и активно охотились на крупную дичь, — давно не секрет. На их стоянках обнаруживаются и останки животных со следами ран и разделки, и охотничье оружие, включая наконечники копий. Но как именно охотились наши вымершие родственники? Выслеживали и загоняли? Поджидали из засады? Метали ли оружие с расстояния или сближались со зверем и поражали его прямым ударом?
Исходя из большого количества тяжелых травм, обычных для останков самих неандертальцев, принято выбирать второй вариант. Однако существуют и альтернативные мнения — вплоть до того, что ранние люди и вовсе питались падалью, используя острые инструменты для защиты и разделки туши. Кости оленей, добытых неандертальцами около 120 тысяч лет назад и найденные на территории Германии, на местонахождении Ноймарк-Норд (Neumark-Nord), дали ясные свидетельства об охоте жителей Европы в эпоху среднего палеолита.
Фрагменты костей таза и шейного отдела позвоночника двух взрослых самцов вымершего вида Dama dama geiselana раскопали еще пару десятилетий назад и недавно их исследовали еще раз — с использованием микроскопии, трехмерных реконструкций и баллистических экспериментов. На костях обоих животных были обнаружены следы ран, нанесенных оружием, причем их ориентация, глубина, степень растрескивания кости и другие признаки указали на сильный удар, который мог быть нанесен деревянным копьем при непосредственном контакте охотника и дичи. Авторы также реконструировали аналогичное 1,8-метровое деревянное копье и использовали его для нанесения ран туше оленя, показав, что аналогичные раны при броске не появляются и необходим прямой удар.
©Gaudzinski-Windheuser et al., 2018
Вообще, ученым уже известно, что в то время местность у стоянки Ноймарк-Норд была совсем не похожа на открытую африканскую саванну, в которой тогда охотились наши прямые предки. Это была сравнительно узкая полоска густого леса, зажатого между озерами, — чрезвычайно сложная для того, чтобы напрямую противостоять крупному и сильному животному и едва ли вообще подходящая для использования метательного оружия. По мнению ученых, охота здесь была возможна лишь хорошо скоординированными группами, с вхождением в прямой контакт и использованием копий в коллективной схватке со зверем.
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