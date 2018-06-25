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Астрономы спрогнозировали летний звездопад
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Астрономы спрогнозировали летний звездопад в конце июля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Maxim Marmur
Самое длительное в XXI веке полное затмение Луны и противостояние Марса ожидает жителей Земли в июле 2018 года, прогнозируют астрономы.
"В Москве 27 июля и на большей территории нашей страны можно будет наблюдать редчайшее совпадение двух астрономический событий — полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса. Красная планета в эти дни подойдет на ближайшее расстояние к Земле, и в телескоп можно будет разглядеть детали ее ландшафта", — отмечают специалисты московского планетария.
По их словам, именно в середине лета произойдет несколько ярких и даже редких небесных явлений.
Так, 6 июля Земля окажется в афелии, то есть на самом дальнем расстоянии от Солнца — 152 095 566 км, а 13 июля произойдет частное затмение Солнца: оно будет видно в южных полярных широтах, а вот в России наблюдаться не будет.
В конце месяца пройдет летний звездопад. Метеорный поток Южные Дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигнет своего максимума 29-30 июля и обещает наблюдателям до 16 метеоров в час.
Однако в этом году наблюдать за падающими звездами помешает Луна. Она будет иметь фазу, близкую к полнолунию и подойдет близко к радианту — точке вылета метеоров.
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