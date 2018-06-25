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Плавучий университет откроет тайны озера Байкал
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Плавучий университет откроет тайны озера Байкал 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Учащиеся геологического факультета осковского государственного университета имени Михаила Ломоносова отправились в пятую Международную экспедицию Class@Вaikal-2018 на научно-исследовательском судне «Глеб Юрьевич Верещагин».
В ходе экспедиции студенты под руководством педагогов изучают уникальную природу геологических процессов на дне озера Байкал. Также в исследованиях примут участие сотрудники из Лимнологического института РАН и Университета Осло (Норвегия). Каждый день на борту судна будут проводиться научные и научно-образовательные лекции и семинары.
Участники экспедиции исследуют 5 полигональных участков озера Байкал и произведут отбор образцов илов, поровых вод, газа и битумоидов осадков для дальнейшего изучения в лабораториях родного университета.
В 2007-2008 годах на полигоне «Еловский», расположенном в северной части южной котловины Байкала, были обнаружены структуры, аналогов которым ранее на акватории озера не встречали. В ходе международной экспедиции Class@Baikal-2015 ученые провели предварительные исследования этого района, составили 19 сейсмоакустических профилей и даже вскрыли один из аномальных разрезов. Оказалось, он сложен очень плотной, сухой глиной в верхней части, подстилаемой переслаиванием глинистых плотных илов с многочисленными чешуйками слюды.
В текущей экспедиции ученые с помощью нового оборудования планируют собрать больше данных об объекте и разгадать эту тайну, как образовался подобный профиль. Работы на базе Байкальского Плавучего Университета продлятся до 7 июля.
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