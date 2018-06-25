Осталось недолго: робот предскажет смерть пациента

Нейросети научились предсказывать смерть пациентов с высокой точностью

Теперь нейросети могут предсказать смерть пациента в два раза точнее, чем врачи — новый искусственный интеллект из Кремниевой долины займется анализом всех жизненных показателей больного, чтобы оценить его шансы на выздоровление. В чем робот превосходит обычного доктора и почему технологическим компаниям пока не удается прорваться в медицинскую сферу — в материале «Газеты.Ru»

Робот вместо кукушки

Искусственный интеллект (ИИ) превзошел врачей в оценке состояния тяжелобольных пациентов — как сообщает компания Google, работающая над нейросетями медицинского назначения, компьютеру удалось предсказать смерть человека вдвое точнее, чем доктор.

С технологической точки зрения это неудивительно: ИИ отлично подходит для того, чтобы систематизировать все имеющиеся по пациенту данные.

Если врач-человек физически не сможет оперативно просмотреть все анализы в PDF-формате за последние пять лет, то у нейросети весь процесс займет несколько минут.

В больницу поступила женщина на последней стадии рака груди с жидкостью в легких. Двое врачей с помощью компьютера, считывающего жизненные показатели, определили, что вероятность смерти пациентки составляет 9,3%. Новый алгоритм, созданный учеными, мгновенно проверил свыше 175 тыс. единиц информации о здоровье женщины и увеличил риск вдвое — до 19,9%.

Женщина умерла в течение нескольких дней, сообщила Google в своем отчете, описывающем высокий потенциал нейросетей в медицинской сфере. Алгоритмы, способные считывать огромные массивы данных и самообучаться, уже сейчас могут предсказывать длительность пребывания людей в больницах, шансы повторной госпитализации, а также летального исхода.

Точность таких предсказаний доходит до 90%, но тут есть небольшой подвох — пока нейросеть не может объяснить понятным для человека языком, почему она пришла к тому или иному выводу.

Врачи и диагносты на протяжении многих лет пытаются найти оптимальный способ для структурирования и анализа всех электронных записей о пациенте — минимизация количества «бумажной» работы помогла бы им сосредоточиться на больных и их состоянии.

К сожалению, по данным Bloomberg , на текущий момент все методы сбора медицинской информации финансово затратны и занимают слишком много времени. К тому же, 80% такой работы занимает рутина по приведению собранных данных в презентабельный и понятный вид.

Сергей Брин. Новый алгоритм Google делает это автоматически, не прибегая к помощи людей. Компания из Кремниевой долины планирует вплотную заняться этой технологией, которая, по мнению разработчиков, является многообещающей и в финансовом плане. Кроме того, это позволит Google выйти на новый рынок — это именно та цель, к которой уже давно стремятся со-основатели компании Ларри Пейдж

Слишком хорошо, чтобы быть правдой

Тем не менее все это выглядит радужно только на бумаге. Многие IT-компании давно пытаются внедрить свои прорывные технологии в медицину, но сталкиваются с крайне сложными задачами. Одна из основных проблем — трудности с монетизацией и, как следствие, низкая окупаемость проекта.

Кроме того, во многих странах мира, особенно в США и Европе,

техкомпаниям крайне трудно получить доступ к цифровым данным пациентов, которые являются конфиденциальной информацией.

Для своих исследований Google удалось заключить договор с двумя американскими университетами, которые предоставили 46 млрд анонимных записей из медицинских карт. К сожалению, нейросети не удалось создать единый предиктивный алгоритм для обоих университетов, поэтому искусственному интеллекту пришлось оценивать две разные группы пациентов. Эксперты признают, что создание общей базы данных, куда войдут все больницы страны, потребует больших усилий и инвестиций.

Не стоит забывать и о том, что в случае развития такой технологии, в руках Google, или любой другой компании из Кремниевой долины, окажется огромный массив информации с персональными данными миллиардов людей.

Как справедливо замечает врач Самюэль Волхенбаум в статье Harvard Business Review , нельзя допустить, чтобы в этой сфере появились монополисты, как это произошло с рекламой в интернете.

Кроме того, собранную информацию необходимо будет защитить от внешних угроз, в том числе хакеров, для которых сервера с подобными конфиденциальными данными являются лакомой добычей.

Долина нацелилась на медицину

Хотя медицинские разработки в арсенале технологических гигантов пока находятся на раннем этапе, это не мешает все новым и новым игрокам пытаться занять эту привлекательную нишу. Например, медициной планирует заниматься компания Apple , которая на протяжении уже нескольких лет активно сотрудничает с биомедиками.

«Яблочный» бренд работает над технологией, которая позволит измерять уровень сахара в крови человека без игл и проколов. Для этой цели будут служить оптические сенсоры, способные посылать лучи света сквозь кожу и получать данные о содержании глюкозы. Если этот проект завершится удачно, о чем пока еще слишком рано говорить, подобный сканер крови может быть интегрирован в «умные» часы компании Apple Watch.