Трехпалая мумия из Перу может принадлежать неизвестному человеческому виду

Мумия, которую нашли в пустыне Наска в Перу , может принадлежать к ранее неизвестному виду человека. К таким выводам пришел британский ученый Стив Мера, команда которого работает над изучением останков загадочных существ на основании анализа ДНК. Об этом сообщило издание The Sun.

По мнению ученого, существо умерло около 1,8 тысячи лет назад. Его ДНК на 98,5% соответствует генам приматов, а еще 1,5% так и остался неизвестным. Необычность ДНК найденной мумии подтвердили ученые и профессоры лаборатории Genetech в Шри-Ланке

«Это может навсегда изменить историю человечества и стать самым важным открытием XXI века», — отметил Мера.

Останки мумии, которую исследователи назвали Марией, вместе с частями тела других существ были переданы в Институт Инкари в перуанском Куско в апреле 2017 года. Марию описывают как женщину с трехпалыми конечностями и вытянутой головой. Некоторые предполагали, что она могла представлять из себя «гибрид» инопланетной и человеческой рас, но Стив Мера счел подобные высказывания неправомочными.

Ученый предположил, что скелет Марии был изменен уже после ее смерти, чтобы увеличить стоимость останков на черном рынке.

Тем не менее Мера отметил, что некоторые отличительные черты мумии — отсутствие ушей, большие нижние клыки — соответствуют действительности.

За Марию на международном черном рынке предлагали порядка миллиона фунтов стерлингов, или более 1,3 миллиона долларов. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы поместить мумию в музей Наска. «Сохранение этой мумии чрезвычайно важно», — подытожил британец.

В ходе раскопок, проводившихся в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин, была найдена мумия в каменном саркофаге, чей возраст может равняться порядка 2,2 тысячи лет. Она сохранилась целиком, рядом с ней обнаружены предметы быта и домашняя утварь.