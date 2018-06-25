Ещё
Трехпалая мумия из Перу может принадлежать неизвестному человеческому виду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трехпалая мумия из Перу может принадлежать неизвестному человеческому виду 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Мумия, которую нашли в пустыне Наска в Перу, может принадлежать к ранее неизвестному виду человека. К таким выводам пришел британский ученый Стив Мера, команда которого работает над изучением останков загадочных существ на основании анализа ДНК. Об этом сообщило издание The Sun.
По мнению ученого, существо умерло около 1,8 тысячи лет назад. Его ДНК на 98,5% соответствует генам приматов, а еще 1,5% так и остался неизвестным. Необычность ДНК найденной мумии подтвердили ученые и профессоры лаборатории Genetech в Шри-Ланке.
«Это может навсегда изменить историю человечества и стать самым важным открытием XXI века», — отметил Мера.
Останки мумии, которую исследователи назвали Марией, вместе с частями тела других существ были переданы в Институт Инкари в перуанском Куско в апреле 2017 года. Марию описывают как женщину с трехпалыми конечностями и вытянутой головой. Некоторые предполагали, что она могла представлять из себя «гибрид» инопланетной и человеческой рас, но Стив Мера счел подобные высказывания неправомочными.
Ученый предположил, что скелет Марии был изменен уже после ее смерти, чтобы увеличить стоимость останков на черном рынке.
Тем не менее Мера отметил, что некоторые отличительные черты мумии — отсутствие ушей, большие нижние клыки — соответствуют действительности.
За Марию на международном черном рынке предлагали порядка миллиона фунтов стерлингов, или более 1,3 миллиона долларов. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы поместить мумию в музей Наска. «Сохранение этой мумии чрезвычайно важно», — подытожил британец.
В ходе раскопок, проводившихся в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на могильнике Терезин, была найдена мумия в каменном саркофаге, чей возраст может равняться порядка 2,2 тысячи лет. Она сохранилась целиком, рядом с ней обнаружены предметы быта и домашняя утварь.
360tv.ru: последние новости
Васильева назвала «Алые паруса» символом надежды, мечты и цели Ученые обнаружили главную опасность общественных туалетов Российские ученые нашли в древнеегипетских зельях мощное лекарство от рака
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев направил ноту Москве116
Секс-бомба для террористов7
Батька обиделся на Москву176
США лишились первого F-3569
Россияне попросили пенсию по молодости79
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:53
США лишились первого F-35
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение