Определен источник звука «кап-кап-кап»

Исследователи из Кембриджского университета озадачились вопросом крайне надоедливого звука капающей из крана воды.
Идея для научной работы одному из ее авторов пришла не случайно: как-то раз тому пришлось засыпать под раздражающий звук, и ночь в муках заставила мужчину задуматься, как он вообще возникает.
Выяснилось, что звук не исходит от воздействия жидкости на жидкость, а самый раздражающий момент и вовсе оказался бесшумным. Шум возникает позднее, когда пузырек воздуха, падающий на поверхность воды во время падения, вибрирует, провоцируя появление звуковой волны. Захваченный пузырь действует как поршень, принуждая воду издавать звук.