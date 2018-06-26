Определен источник звука «кап-кап-кап»

Стало известно, чем вызван раздражающий звук капающей воды

Исследователи из Кембриджского университета озадачились вопросом крайне надоедливого звука капающей из крана воды.

Идея для научной работы одному из ее авторов пришла не случайно: как-то раз тому пришлось засыпать под раздражающий звук, и ночь в муках заставила мужчину задуматься, как он вообще возникает.

Выяснилось, что звук не исходит от воздействия жидкости на жидкость, а самый раздражающий момент и вовсе оказался бесшумным. Шум возникает позднее, когда пузырек воздуха, падающий на поверхность воды во время падения, вибрирует, провоцируя появление звуковой волны. Захваченный пузырь действует как поршень, принуждая воду издавать звук.