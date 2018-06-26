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Определен источник звука «кап-кап-кап»
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Стало известно, чем вызван раздражающий звук капающей воды 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Исследователи из Кембриджского университета озадачились вопросом крайне надоедливого звука капающей из крана воды.
Идея для научной работы одному из ее авторов пришла не случайно: как-то раз тому пришлось засыпать под раздражающий звук, и ночь в муках заставила мужчину задуматься, как он вообще возникает.
Выяснилось, что звук не исходит от воздействия жидкости на жидкость, а самый раздражающий момент и вовсе оказался бесшумным. Шум возникает позднее, когда пузырек воздуха, падающий на поверхность воды во время падения, вибрирует, провоцируя появление звуковой волны. Захваченный пузырь действует как поршень, принуждая воду издавать звук.
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