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В Китае нашли окаменелости черепахи Юрского периода
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Китайский фермер нашел окаменелости черепахи Юрского периода 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фермер из муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая нашел камень, похожий на панцирь черепахи, оказалось, что это окаменелости животного возрастом более 150 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.
Местный житель Лю Чанъюй в начале июня нашел в округе Цицзян "камень", по форме напоминающий панцирь черепахи.
Дочь мужчины опубликовала фотографии в социальной сети, которые быстро распространились и привлекли внимание местных властей.
Палеонтологи, приглашенные районным департаментом земельных ресурсов, подтвердили, что находка — окаменелости змеиношеей черепахи из Юрского периода.
Сообщается, останки будут выставлены в местном геологическом музее.
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