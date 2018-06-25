Ученые смогли вырастить мозг неандертальца

На днях стали известные первые результаты эксперимента по выращиванию мозга неандертальца. Ученые попытались вырастить органоиды коры головного мозга из клеток, имеющих мутацию, характерную для неандертальцев.

Напомним, что несколько месяцев назад появилась информация, что шведские специалисты под руководством палеогенетика Сванте Паабо собрались в лабораторных условиях вырастить мозг нашего предка.

Ученые планировали подробно изучить его строение, чтобы поставить точку в спорах о способностях и уровне развития неандертальцев.

Проведя эксперимент, оказалось, что изменение всего одного гена сильно изменило форму и характер связей между нейронами органоида.

Исследования стартовали в мае, и работы по выращиваю мозга начали несколько институтов. Недавно специалисты из Калифорнийского университета из Сан-Диего рассказали о первых результатах.

Мы работали с одной мутацией, которая характерна для генома неандертальца. Это мутация в гене NOVA1, который проявляется в нейронах и незаметен во всех остальных клетках организма, — пояснили авторы работы.

Во время эксперимента мутацию внесли в ДНК человеческих клеток-фибробластов с помощью технологии редактирования генома CRISPR/Cas9. После этого фибробласты снова приобрели состояние плюрипотентных стволовых клеток, и начали движение к клеткам головного мозга.

Мутированные нейроны начали делиться, и образовывать друг с другом связи. Таким образом у нас получилось создать небольшую часть мозга, структура которого, как мы предполагаем, идентична целому органу, — объяснили ученые.

Пока что исследование находится на начальной стадии, и ученым сложно сказать, что именно выявит их работа. В дальнейшем специалисты с помощью органоидов с нейронами, в которых «встроены» мутации неандертальцев, смогут понять, чем неандертальский мозг отличался от мозга Homo sapiens.

Возможно, именно это исследование и поможет выяснить, почему сейчас на Земле живет только наш вид.