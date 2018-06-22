Денисовский человек мог использовать каменные орудия для обработки шкур

НОВОСИБИРСК , 22 июня. / ТАСС /. Ученые из Новосибирска и Вуллонгонга ( Австралия ) исследовали с помощью лазера каменные орудия из Денисовой пещеры, где были обнаружены останки денисовского человека, и пришли к выводу, что они могли быть использованы для обработки шкур животных. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Денисовский человек назван по имени первого места обнаружения его останков в Денисовой пещере на Алтае . В 2008 году там была найдена фаланга мизинца девочки, жившей 30-75 тыс. лет назад. Последовательности ДНК позволили установить, что останки принадлежат виду людей, представляющему особую ветвь эволюции и отличному от неандертальцев и современных людей.

"Наличие микрочастиц насыщенных и ненасыщенных кислот свидетельствует о том, что артефакты из Денисовой пещеры, вероятнее всего, использовались для обработки шкур животных. Данное предположение согласуется с результатами трасологического анализа, проводившегося на втором этапе исследований", — цитирует пресс-служба научного сотрудника Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Максима Козликина.

Археологи исследовали образцы с помощью рамановской спектроскопии (на материал направляется лазерный луч, после чего изучается изменение частоты рассеянного света — прим. ТАСС), которая позволила обнаружить микроостатки органики на орудиях. Для анализа отобрали каменные артефакты из различных слоев возрастом до 60-70 тыс. лет.