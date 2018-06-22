Минобрнауки и РАН представят новую программу фундаментальных исследований

"РАН прежде всего ответственна за фундаментальные исследования. И наша задача в становлении науки как производительной силы через Стратегию научно-технологического развития страны — обеспечить постоянно присутствующий и растущий такой фундаментальный научный задел… Сейчас мы стоим перед необходимостью создания новой государственной программы фундаментальных исследований. И в ближайшее время должны ее представить вместе с коллегами Минобрнауки", — сказал Сергеев.

Он добавил, что сейчас необходимо понять, каким образом двигаться в направлении, чтобы наука стала производительной силой экономики.