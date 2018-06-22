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Минобрнауки и РАН представят новую программу фундаментальных исследований
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Минобрнауки и РАН представят новую программу фундаментальных исследований 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новую программу фундаментальных исследований в России в ближайшее время представят Российская академия наук и Минобрнауки. Об этом сообщил в пятницу на круглом столе, посвященному вопросам правового обеспечения научной деятельности в России, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"РАН прежде всего ответственна за фундаментальные исследования. И наша задача в становлении науки как производительной силы через Стратегию научно-технологического развития страны — обеспечить постоянно присутствующий и растущий такой фундаментальный научный задел… Сейчас мы стоим перед необходимостью создания новой государственной программы фундаментальных исследований. И в ближайшее время должны ее представить вместе с коллегами Минобрнауки", — сказал Сергеев.
Он добавил, что сейчас необходимо понять, каким образом двигаться в направлении, чтобы наука стала производительной силой экономики.
Круглый стол «Правовое обеспечение научной и научно-технической деятельности в России: состояние, проблемы, перспективы развития» проходит в пятницу в РАН. В обсуждении участвуют представители Минобрнауки, комитета Госдумы по образованию и науке, представители РАН, ученые и эксперты.
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