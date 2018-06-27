Теория издевательства, или чего натерпелись жены Альберта Эйнштейна 

Несмотря на гениальность ума Альберта Эйнштейна его близкие страдали от жизни с ним. В отношениях известный физик и вовсе был невыносимым, причиняя много боли своим избранницам. Однако несмотря на унижения, требовательность со стороны супруга и безвыходной ситуации эти женщины были до конца преданы своему избраннику. С первой своей супругой Милевой Марич ученый повстречался в 17-летнем возрасте, когда учился в Политехнической школе. Тогда девушке исполнился 21 год, и, согласно словам ее знакомых, она отличалась жестким характером, похрамывала на одну ногу и не славилась особой харизматичностью. Кроме того, девушка являлась сербской эмигранткой, поэтому родители Эйнштейна оказались настроены против такого союза. В 1902 Милева родила своему избраннику дочь, но тот уговорил возлюбленную отдать ребенка на попечение родственникам из-за наблюдавшихся в тот период материальных трудностей. Факт наличия у физика дочери публике раскрылся лишь в 1997 году, когда его правнуки решили продать в ходе аукциона личные письма деятеля науки. В начале романа с Милевой Марич адресованные ей письма Эйнштейна были пронизаны страстью, однако вскоре любовный тон сменился на требовательный. В частности, ради замужества девушка должна была беспрекословно повиноваться своему мужу, готовить для него, заботиться о чистоте дома и его кабинета, выполнять для него научные расчеты, никогда не беспокоить его и всегда скрываться из виду, как только он этого попросит. Также ученый прямолинейно говорил, что от него не стоит ожидать проявления чувств, но Марич настолько его любила, что сразу согласилась на эти странные условия. После бракосочетания пары на свет появился сын Ганс, а еще спустя шесть лет — Эдуард, который скончался в психлечебнице. К своим детям Эйнштейн относился с родительской теплотой, но был склонен к интригам на стороне. Претензии от своей жены на этот счет деятель воспринимал как оскорбления, что вскоре переросло в ссоры и длительную «игру в молчанку» супругов. В итоге ученый попросил жену отказаться от интима с ним, что стало последним испытанием для Марич. В 1914 она перебралась в Цюрих, но официальный брак был расторгнут только через три года. Женщина согласилась на разрвы лишь после того, как Эйнштейн пообещал ей деньги, вырученные за Нобелевскую премию. В 1921 году он прислал бывшей супруге $32 тысячи. Спустя три года после развода Эйнштейн женился во второй раз, а избранницей его стала двоюродная сестра Эльза, которая накануне свадьбы проявила заботу в уходе за ним в период болезни. Он согласился удочерить двух девочек от первого брака женщины, и в первые годы после свадьбы в семье царила идиллия. Однако любвеобильность ученого вскоре дала о себе знать, и он заводил интрижки на стороне, а Эльзе говорил, что женщины не дают ему прохода. Иногда он мог приводить любовниц на семейные вечера, а его жена едва находила силы усмирить ревность. В 1936 здоровье Эльзы пошатнулось из-за кончины дочери, поэтому женщина скончалась прямо на руках Эйнштейна. К тому периоду ученый был не молод, поэтому, не нашел в себе силы жениться снова.]]>