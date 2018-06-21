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В Туве нашли мумию I века до н. э
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В Туве археологи нашли мумию I века до н. э 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Мумия, предположительно, I века до нашей эры обнаружена в ходе археологической экспедиции в Туве сотрудниками Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, сообщила в четверг пресс-служба петербургского института.
"В ходе работ ИИМК РАН на грант Русского Географического Общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно— Шушенской ГЭС на могильнике Терезин произошло сенсационное открытие: расчищена и "снята крышка" с каменного ящика, в котором находится мумия, предварительно датированная I веком до н. э. ", — говорится в сообщении.
В институте отметили, что прогнозы археологов относительно состояния мумии очень оптимистичны: вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции.
Полевой сезон экспедиции в Туве петербургских археологов начался в мае.
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