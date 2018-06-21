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У древних приматов нашли когти для груминга
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У древних приматов нашли когти для груминга 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Некоторые виды современных приматов, такие как совиные обезьяны или тити, обладают одновременно ногтями и когтями, предназначенными для груминга. Биологи считали, что эта черта развилась независимо, из-за одинокого образа жизни, но последние находки показывают, что предки приматов — омомииды, жившие примерно 50 миллионов лет назад, уже имели когти для ухода за мехом. Исследование опубликовано в журнале Journal of Human Evolution.
Мысль об эволюционных истоках пришла к профессору Дагу Бойеру (Doug Boyer) в 2013 году, когда он просматривал останки омомиидов. В последующем он вместе с коллегой выехал в штат Вайоминг, где когда-то обитали эти животные. Ученые нашли несколько ископаемых, которые доказали гипотезу.
Даг Бойер назвал причину, по которой когти у людей и обезьян могли исчезнуть в ходе эволюции:
«Потеря когтей для груминга, вероятно, отражает усложнение социальных связей между приматами. В этих отношениях они все меньше полагались на себя в очистке шерсти, предоставляя дело сородичам, поэтому когти им стали не нужны».
Груминг у млекопитающих выражает не только доброжелательность, но и несет практические функции. В их шерсти нередко поселяются паразиты, такие как клещи или вши, которые угрожают здоровью. По мнению Бойера, иметь специальный коготь для удаления вредителей — эволюционное преимущество, поэтому сегодняшние приматы, живущие отдельно, имеют его. Те же виды, которые образовали социальные группы, лишились, так как в нем больше нет необходимости.
В апреле биологи из Киотского университета выяснили, что японские макаки снимают стресс в горячих источниках.
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