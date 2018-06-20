Древние художники рисовали мамонтов охрой

Наскальные рисунки, которым 12 тысяч лет, обнаружены в горах Малый Хинган на северо-востоке Китая , передает Xinhua

По сообщению ученых, на скале в городе Хэйхэ на границе с Россией имеется несколько изображений, нарисованных охрой. На них запечатлена охота древних людей на мамонтов, а значит, рисункам не менее 12 тысяч лет.

«Сама охра не может так долго держаться на камне. Краска была смесью из охры и клея животного происхождения, что позволило картинам сохраниться несколько тысяч лет», — отметил исследователь провинциального археологического института Чжао Пинчунь.

Ученые считают, что находка поможет пролить свет на жизнь людей в период палеолита в местностях нынешнего Малого Хингана.

Ранее сообщалось, что многочисленные наскальные рисунки обнаружены на прежде неизученном индонезийском острове Кисар к северо-востоку от Восточного Тимора . На рисунках представлены люди, животные и различные предметы. Возраст находки составляет около 2,5 тыс. лет.

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