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Древние художники рисовали мамонтов охрой
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Древние художники рисовали мамонтов охрой 

Мир24 2 часа назад
Наскальные рисунки, которым 12 тысяч лет, обнаружены в горах Малый Хинган на северо-востоке Китая, передает Xinhua.
По сообщению ученых, на скале в городе Хэйхэ на границе с Россией имеется несколько изображений, нарисованных охрой. На них запечатлена охота древних людей на мамонтов, а значит, рисункам не менее 12 тысяч лет.
«Сама охра не может так долго держаться на камне. Краска была смесью из охры и клея животного происхождения, что позволило картинам сохраниться несколько тысяч лет», — отметил исследователь провинциального археологического института Чжао Пинчунь.
Ученые считают, что находка поможет пролить свет на жизнь людей в период палеолита в местностях нынешнего Малого Хингана.
Ранее сообщалось, что многочисленные наскальные рисунки обнаружены на прежде неизученном индонезийском острове Кисар к северо-востоку от Восточного Тимора. На рисунках представлены люди, животные и различные предметы. Возраст находки составляет около 2,5 тыс. лет.
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