В Туве откопали череп возрастом более двух тысяч лет

Археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук сделали поистине уникальное открытие — обнаружили в захоронении древнего народа хунну череп, который подвергался трепанации, сообщает Мир24 со ссылкой на пресс-службу института.

Найденный череп предположительно принадлежит женщине, которая жила в I веке до н. э. Отмечается, что на усопшей красивая одежда и украшения. Ответ на вопрос кем могла быть женщина, археологи пока найти не могут. К тому ученым предстоит выяснить, была ли проведена трепанация черепа в медицинских или ритуальных целях. Между тем археологи все-таки склоняются к первой версии, поскольку набор найденного захоронения особо не отличается от тех, что они находили до этого. По словам специалистов, трепанацию проводили многие древние народы, к примеру, скифы. Однако такой череп обнаружен впервые.

Фото: pixabay.com.