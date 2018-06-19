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В Туве откопали череп возрастом более двух тысяч лет
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В Туве откопали череп возрастом более двух тысяч лет 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук сделали поистине уникальное открытие — обнаружили в захоронении древнего народа хунну череп, который подвергался трепанации, сообщает Мир24 со ссылкой на пресс-службу института.
Найденный череп предположительно принадлежит женщине, которая жила в I веке до н. э. Отмечается, что на усопшей красивая одежда и украшения. Ответ на вопрос кем могла быть женщина, археологи пока найти не могут. К тому ученым предстоит выяснить, была ли проведена трепанация черепа в медицинских или ритуальных целях. Между тем археологи все-таки склоняются к первой версии, поскольку набор найденного захоронения особо не отличается от тех, что они находили до этого. По словам специалистов, трепанацию проводили многие древние народы, к примеру, скифы. Однако такой череп обнаружен впервые.
Фото: pixabay.com.
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