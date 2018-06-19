Китайские ученые исследовали ДНК вымершей панды

Митохондриальный геном в останках древней панды указал на разнообразие и широкое распространение этих медведей в эпоху последнего оледенения.

Из останков панды, датированных возрастом 22 тысячи лет, удалось извлечь митохондриальную ДНК (мтДНК). Ее анализ указал на целую ветвь больших панд, к настоящему времени уже вымерших и некогда обитавших на юге Китая , в провинции Гуанси. Об этом Цяомэй Фу (Qiaomei Fu) и ее коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Большие панды — одни из редчайших животных на Земле: их насчитывается лишь около 2,5 тысячи. Сегодня они обитают исключительно в горах центрального Китая, в провинции Сычуань и на Тибете. Известно несколько вымерших видов и лишь один живущий; считается, что их предки отделились от своих родственников-медведей около 20 миллионов лет назад. Уникальные останки древнего представителя этого семейства найдены несколько лет назад на юге Китая, в пещере Цычжуто (Cizhutuo), наряду с останками других древних животных и людей.

Цяомэй Фу и ее соавторам удалось выделить из них мтДНК и проанализировать ее последовательность, а также сравнить ее с мтДНК других 32 вымерших и 138 современных медведей и панд. Эта работа показала, что останки относятся к отдельному, прежде неизвестному виду вымерших панд, которые отделились от современных около 180 тысяч лет назад. В их митохондриальном геноме отмечается 18 уникальных мутаций, которые затрагивают шесть генов. Возможно, они связаны с особенностями жизни в климате южных провинций Китая в период последней ледниковой эпохи, завершившейся около 10 тысяч лет назад.

Фрагмент черепа гигантской панды, жившей около 22 тыс. лет назад / ©Yingqi Zhang, Yong Xu

Ученые отмечают, что до сих пор о прошлом больших панд мы знали крайне мало, особенно — об их судьбе за пределами нынешнего ареала. Судя по всему, их видовой состав был намного разнообразнее, хотя неясно, как все эти вымершие виды относятся друг к другу и к ныне живущим.