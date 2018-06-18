Учёная создала модель идеальной женщины и пришла в ужас

Благодаря эволюции и развитию новейших технологий жизнь современных людей неминуемо упрощается, но человеческое тело становится всё более неприспособленным к выживанию в природе, уступая в способности к выживанию большинству животных. Об этом задумалась Элис Робертс — профессор анатомии и антропологии Бристольского университета. Учёная дама заявила, что человек стал жертвой прогресса, ведь теперь, чтобы выжить необязательно обладать острым слухом зрением и быстро бегать.

Использовав науку и фантазию, Элис создала идеальную для выживания женщину, лишённую эволюционных недостатков. Жизнь в придуманный идеал вдохнули художник-анатомист и специалист по спец-эффектам. Когда 3D-модель появилась на экране, профессор Робертс пришла в ужас и вроде даже закричала. Впрочем, смотрите сами.

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