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Учёная создала модель идеальной женщины и пришла в ужас
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Учёная создала модель идеальной женщины и пришла в ужас 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Благодаря эволюции и развитию новейших технологий жизнь современных людей неминуемо упрощается, но человеческое тело становится всё более неприспособленным к выживанию в природе, уступая в способности к выживанию большинству животных. Об этом задумалась Элис Робертс — профессор анатомии и антропологии Бристольского университета. Учёная дама заявила, что человек стал жертвой прогресса, ведь теперь, чтобы выжить необязательно обладать острым слухом зрением и быстро бегать.
Использовав науку и фантазию, Элис создала идеальную для выживания женщину, лишённую эволюционных недостатков. Жизнь в придуманный идеал вдохнули художник-анатомист и специалист по спец-эффектам. Когда 3D-модель появилась на экране, профессор Робертс пришла в ужас и вроде даже закричала. Впрочем, смотрите сами.
Кожа человека слишком подвержена негативному влиянию ультрафиолетовых лучей. Поэтому идеальной женщине пересадили кожу лягушки Уши чудо-женщина позаимствовала у летучих мышей Лёгкие у человека будущего будут как у птиц, потому что человеческие не могут полностью выдохнуть углекислый газ перед новым вдохом Идеальной женщине пересадили ноги страуса, они добавили скорость, правда лишили возможности подниматься в гору Элис — не только учёная, но и мама двоих детей, поэтому она посчитала, что любой женщины очень пригодилась бы сумка кенгуру для вынашивания малышей А теперь лучше присядьте. И только потом смотрите на результат Как вам? Поделитесь с нами впечатлениями в комментариях!
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