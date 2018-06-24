Как прошёл праздник выпускников Алые паруса в Питере во время ЧМ-2018

Иностранцы узнали, что такое «Алые паруса» в Петербурге

Пять лет назад у меня был выпускной. Вручение диплома, золотая медаль, банкет, потом вечеринка с одноклассниками уже без учителей. Все как у всех. Но… Потом нас ждали «Алые паруса». Праздник для петербургских школьников особенный и памятный. Потому что больше ни у кого в мире нет такого. В разгар белых ночей по Неве плывёт корабль с красными парусами, как в знаменитой повести Александра Грина . Всё это действие сопровождается фантастическими фейерверками и пиротехническим шоу. Ну и, конечно, тусовкой школьников.

Часть набережной перекрывают в день праздника и пройти туда можно только по пригласительным билетам (выдаются в школах). С собой естественно нельзя принести никакого алкоголя. Контроль строже, чем на стадионах во время чемпионата мира. Но мои одноклассницы как-то умудрялись в чулках проносить фляжки. В эту ночь вообще весь город не спит. А теперь представьте, что к пьяным школьникам добавятся тысячи иностранных футбольных болельщиков. Да-да. В Петербурге ночка выдалась покруче, чем на Никольской!

— Ребята, что тут происходит? Почему так много народу на Невском? — спрашиваю по-английски у мексиканцев. — Так Мексика же выиграла! Ха-ха-ха, — смеётся мужчина в сомбреро. — Ой, подожди, у тебя футболка сборной Германии ? Ясно с тобой всё… Ха-ха-ха.

Направляюсь к другим иностранцам. На этот раз к перуанцам (господи, что они-то забыли в Питере?). Задаю аналогичный вопрос.

— Эм, ну, в фан-зону народ идёт, — предполагают молодые люди. — Хотя мы честно не знаем, что в городе происходит. Пообщавшись с ещё несколькими иностранными болельщиками, я сделала вывод, что про Scarlet Sails («Алые паруса» — по-английски) никто не догадывается. И не удивительно, потому что рекламы праздника по городу мало. А если и встречались постеры, то они на русском языке. С одной стороны, это большой просчёт городских властей. Всё-таки «Алые паруса» — визитная карточка Петербурга. Ничего подобного в мире нет. Да и иностранцы были бы в восторге. С другой, при широкой рекламе праздника толпы туристов повалили бы в город, и тогда Северная столица точно бы не устояла.

Оказавшись в девять вечера в центре, я обнаружила множество людей, шагающих по Невскому. На «Алые паруса» продавали билеты по три-четыре тысячи рублей. В обычные годы цена не превышает одной тысячи.

— Так чемпионат мира же. Иностранцы покупают, — развёл руками продавец. Правда, бразильцы, с которыми я познакомилась неподалёку от фан-зоны, купили билеты как раз по тысяче. Девушка оживлённо мне объясняла, что на набережной мы увидим классное шоу. Вот только на часах уже было 23:00. А чтобы занять хорошее место на той самой набережной, нужно заранее приходить. Иначе рискуешь увидеть одни затылки вместо красных парусов.

Фан-зона была полностью забита людьми, так что пришлось смотреть матч Германия — Швеция на улице рядом с рестораном, где висел экран. Народу везде была уйма. Причем иностранные гости растворились в толпе школьников, часть которых была совсем уже нетрезвой.

Трудно было определить, как много людей за шведов, а как много за немцев. Но гол Крооса на последних секундах взбудоражил всех. Невский и близлежащие улицы загудели.

— Хороший матч, — рассуждала русская женщина лет 50. — Я вот ещё вчера смотрела матч Бразилия Коста-Рика . Так вот скажу вам, что костариканский вратарь — это что-то. Не зря говорят, что вратарь — полкоманды! Ох, приятно слышать такие футбольные разговоры.

После окончания субботнего футбола надо было двигаться к набережной, к той части, где вход свободный. Чем дальше мы отходили от Невского, тем меньше становилось иностранцев. Они все пошли по барам. На набережной около Исаакиевского собора было не протолкнуться. Контингент разный: от интеллигентной пожилой немецкой пары туристов до неадекватных пацанов, которые хотели украсть мой телефон.

В 0:40 начался шикарный салют и поплыл корабль, которого я не увидела из-за людей, забравшихся на колонну прямо передо мной. Фейерверк был завораживающим. Световое шоу с салютами длилось около получаса. По набережной бежали аргентинцы. Хотелось над ними пошутить и прокричать «Чао, Месси!», но на их лице был такой восторг и непонимание.

— Что это? Куда нам лучше пойти? А где Невский? — засыпали они вопросами мою подругу, говорящую по-испански. — Ой, у тебя футболка Германии? Поздравляю, вы сегодня круто выиграли! Дай пять, — уже по-английски обратился ко мне парень в аргентинском флаге.

Потешаться над ним расхотелось. Это была крутая ночь! И футбол был крутой!