«Алые паруса» в Петербурге собрали около 45 тысяч выпускников из РФ и зарубежных стран

Около 45 тысяч школьников более чем из 30 российских регионов и шести зарубежных стран пришли на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге , передает сетевое издание m24.ru

Праздник прошел в ночь с 23 на 24 июня. Символический старт ему дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко , ударивший в корабельную рынду. Он отметил, что впереди выпускников ожидает большая дорога во взрослую жизнь.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева пожелала выпускникам пройти тернистый путь и достичь цели. «Как когда-то Ассоль мечтала о чуде и увидела на горизонте алые паруса и встретила Грея, так же и вы несете в своем сердце мечту и пойдете по той дороге, которая будет тернистой, но обязательно к цели приведет», — заявила она.

В 22:00 после официального открытия стартовала музыкальная шоу-программа, ведущими которой были Иван Ургант и Даша Александрова. На концерте выступили Quest Pistols Show, Alekseev, «Каста», Виктория Дайнеко , Алсу и рэпер Баста. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами.

Больше всего зрителей собралось на набережных Невы. Пиротехническое шоу на празднике длилось порядка 20 минут.

В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. С 1979 года традиция проведения праздника выпускников прервалась, возродили ее в 2005 году.