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«Алые паруса» в Петербурге собрали около 45 тысяч выпускников из РФ и зарубежных стран
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«Алые паруса» в Петербурге собрали около 45 тысяч выпускников из РФ и зарубежных стран 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Около 45 тысяч школьников более чем из 30 российских регионов и шести зарубежных стран пришли на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, передает сетевое издание m24.ru.
Со школой простились выпускники из Кипра, Эстонии, Белоруссии, Армении, Молдовы, Киргизской республики.
Праздник прошел в ночь с 23 на 24 июня. Символический старт ему дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, ударивший в корабельную рынду. Он отметил, что впереди выпускников ожидает большая дорога во взрослую жизнь.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева пожелала выпускникам пройти тернистый путь и достичь цели. «Как когда-то Ассоль мечтала о чуде и увидела на горизонте алые паруса и встретила Грея, так же и вы несете в своем сердце мечту и пойдете по той дороге, которая будет тернистой, но обязательно к цели приведет», — заявила она.
В 22:00 после официального открытия стартовала музыкальная шоу-программа, ведущими которой были Иван Ургант и Даша Александрова. На концерте выступили Quest Pistols Show, Alekseev, «Каста», Виктория Дайнеко, Алсу и рэпер Баста. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами.
Больше всего зрителей собралось на набережных Невы. Пиротехническое шоу на празднике длилось порядка 20 минут.
В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. С 1979 года традиция проведения праздника выпускников прервалась, возродили ее в 2005 году.
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