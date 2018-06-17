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Музыка вулкана поможет мониторить его активность
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Музыка вулкана поможет мониторить его активность 

Индикатор 1 час назад
Фото: Вулкан Котопахи Wikimedia Commons
Вулканологи из Университета Бойса предложили новый метод для того, чтобы следить за активностью вулкана и изменениями, происходящими в их недрах. Этот метод основан на записи инфразвука, который выходит из кратера. Статья исследователей опубликована в Geophysical Research Letters.
Авторы работы изучали вулкан Котопахи в Эквадоре, один из самых высоких активных вулканов планеты (5911 метров). После извержения в 2015 году кратер вулкана изменил форму, и воздух стал реверберировать между его узкими стенками во время активности, превратив вулкан в самый большой в мире орган.
Исследователи записали инфразвук, который издавал вулкан и показали, что изменения внутри вулкана приводит к другому рисунку звуковых волн.
Понимание уникального «голосового отпечатка» каждого вулкана может помочь ученым лучше контролировать эти природные опасности и предупреждать об изменениях, происходящих внутри вулкана, которые могут сигнализировать о надвигающемся извержении.
«Понимание того, как каждый вулкан говорит, имеет жизненно важное значение для понимания того, что происходит внутри него, — говорит один из авторов исследования Джефф Джонсон. — Как только вы поймете, как звучит вулкан, изменения его звучании подскажет нам, что в кратере происходят изменения, и это заставит нас обратить внимание на них».
По словам Джонсона, продолжающееся извержение вулкана Килауеа на Гавайях может быть доказательством того, как изменения формы кратера влияют на звуки, которые он издает: сейчас вулканологи-акустики активно изучают звучание нового гигантского органа. Сейчас магма из кратера вулкана ушла на глубину, что привело к изменению инфразвукового рисунка.
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