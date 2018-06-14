Депутаты поздравили Валентину Терешкову с 55-летием выхода в космос 

В ходе пленарного заседания депутаты стоя поздравили первую женщину-космонавта, заместителя председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентину Терешкову с юбилейной датой — 55-летием выхода в космос.
«Сегодня завершающее заседание на этой неделе, и мы не сможем в субботу поздравить нашу коллегу. 55 лет назад 16 июня впервые в мире женщина покорила космос. И эта женщина сегодня у нас, в Государственной Думе», — сказал спикер палаты Вячеслав Володин.
Вспоминая те годы в ответном слове, Валентина Терешкова констатировала, что после полёта Юрия Гагарина все были «больны космосом». «Нам казалось, что и луна, и Марс — всё покорится нам», — сказала она.