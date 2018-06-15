Как правильно вести ядерную войну

Ученые: ядерный удар сотней боеголовок приведет к всемирному голоду

Чтобы вызвать голод планетарного масштаба, достаточно ядерной атаки всего с сотней боеголовок, выяснили американские ученые. Они призывают страны к сокращению ядерного арсенала, чтобы те не навредили себе и другим.

Сколько ядерных боеголовок должна использовать страна против государства-противника, чтобы нанести непоправимый ущерб себе самой? Всего лишь больше сотни, выяснили американские исследователи из Мичиганского технологического университета. Свои выводы они опубликовали в статье в журнале Safety.

Даже при наиболее благополучном раскладе массовая атака спровоцирует глобальные последствия, предупреждают ученые — только при самих взрывах погибнут миллионы, а последствия в виде «ядерной осени» и вызванного ею массового голода погубят еще неисчислимое множество человек.

Если под «ядерной зимой» обычно понимается охлаждение всей Земли на 20-30°C из-за того, что поднявшаяся в воздух сажа перекроет доступ солнечного света, то последствия ядерной осени, о которой ученые заговорили во второй половине 2000-х годов, менее катастрофичны (так, предполагается понижение температуры лишь на 7-8°C) и распространяются на один или несколько регионов.

По подсчетам исследователей, общее количество единиц ядерного оружия не должно превышать 900 — примерно по сотне на каждую страну.

«Даже с сотней ядерных боеголовок страна будет выглядеть достаточно устрашающе, но таким образом удастся избежать наступления «ядерной осени», которая погубит ее собственное население, — поясняет ведущий автор исследования профессор Джошуа Пирс. — Расходы на оборону после теракта 11 сентября 2001 года показывают, что мы заботимся о защите американцев. Но если мы применим тысячу ядерных боеголовок против врага, а он никак не отреагирует, то мы увидим, что от этих действий погибнет в 50 раз больше жителей, чем при том теракте».

Исследователи проанализировали последствия трех возможных сценариев — использования 7000, 1000 и 100 ядерных боеголовок. Они оценили экологические последствия, которые затронут страну-агрессора.

Команда смоделировала поведение горючих материалов, чтобы выяснить, каким будет ущерб при атаке и сколько дыма будет выброшено в атмосферу. Поднявшиеся в воздух частицы сажи не будут пропускать солнечный свет, из-за чего температура понизится, а осадки станут более скудными. Такие изменения приведут к резкому уменьшению количества продовольствия. Даже при наиболее благополучном раскладе последствия будут серьезными.

1000 боеголовок, как выяснилось, приведет к выбросу сажи лишь на 60% меньшему, чем 7000 — при уменьшении количества снарядов, скорее всего, окажутся поражены самые густонаселенные районы.

«Даже 100 ядерных боеголовок более чем достаточно, чтобы температура упала ниже, чем когда-либо за последнюю тысячу лет», — пишут авторы работы.

На Землю будет попадать на 20% меньше солнечного света, количество осадков уменьшится на 19-40% в зависимости от региона.

В пример исследователи приводят ситуацию в Новой Англии в 1815 году, где после извержения вулкана в Индонезии температура упала лишь на несколько градусов. Но из-за этого погиб урожай, население стало массово мигрировать туда, где земля была более плодородной. При этом резко упала цена на домашний скот, так как фермеры больше не могли прокормить животных.

Этот период, известный как «год без лета», продлился недолго, однако сильно ударил по экономике страны и принес с собой голод и беспорядки. А последствия ядерного удара для стран мира могут длиться десятилетиями.

Смоделировав изменения климата и их влияние на урожай, исследователи установили, что даже при использовании 100 единиц ядерного оружия страна-агрессор лишится 10-20% урожая из-за ядерной осени. Разумеется, пострадают и другие страны. Богатые столкнутся с нехваткой продовольствия, бедные — с массовым голодом.

Даже в 2007-2008 годах, когда дефицит продовольствия в мире составлял менее 1%, появилось множество запретов на экспорт продуктов питания.

В случае еще более сильной нехватки продовольствия получать продукты из других стран станет и вовсе невозможно. Страна-агрессор потеряет производственные мощности — в нее не будут поставляться не только продукты, но и искусственные удобрения и пестициды, топливо для тракторов.

Также уменьшится и содержание озона в атмосфере, что приведет к более активному воздействию ионизирующего излучения на живые существа и росту количества случаев рака.

По мнению исследователей, «ни одна страна не должна иметь больше ядерного оружия, чем количество, которое не вызовет выраженного влияния на экологию использующей его страны в случае использования».

Так, сотни боеголовок будет вполне достаточно, чтобы уничтожить до 30 миллионов человек в одном из наиболее густонаселенных районов Китая. Ущерб, нанесенный при атаке на другую страну, будет разрушительным лишь немногим.

«Стоит понимать, что даже здесь количество американцев, которые погибнут, сильно недооценено, — подчеркивает Пирс. — Мы предполагаем, что в случае ядерной атаки будут введены нормы потребления продуктов, которые позволят сохранить жизнь большинству людей, оказавшихся в условиях нехватки продовольствия. Однако я не думаю, что введение таких норм пройдет гладко — наверняка гораздо больше людей погибнет из-за роста насилия в стране, чем от недостатка пищи».

Сохранение более ста единиц ядерного оружия противоречит интересам самой страны, подчеркивают исследователи.