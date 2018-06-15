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Антарктические ледники стали таять в три раза быстрее
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Антарктические ледники стали таять в три раза быстрее 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Таяние антарктических ледников подняло уровень моря на 7,6 миллиметра с 1992 года. При этом почти половина роста — 3 миллиметра — пришлась на последние пять лет.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, до 2012 года Антарктида теряла лед со скоростью 76 миллиардов тонн в год. После этого скорость таяния выросла в три раза: в результате с 2012-го по 2017 год континент утрачивал по 219 миллиардов тонн льда в год, что ежегодно поднимало уровень моря на 0,6 миллиметра.
Ученые анализировали данные 24 независимых измерений баланса ледовой массы на континенте, произведенных за 15 лет. Туда включалось спутниковое измерение высоты, силы тяжести, а также определение скоростей образования и таяния льда.
Выяснилось, что запасов антарктического льда хватит на то, чтобы поднять воды Мирового океана на 58 метров, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что самые серьезные изменения в таянии ледяных масс наблюдаются в Западной Антарктиде. Там скорость потери льда выросла с 53 до 159 миллиардов тонн в год. Именно в этом регионе находятся крупные ледники Пайн-Айленд и ледник Туэйста, погруженные в открытый океан.
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