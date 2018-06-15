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РАН станет «могущественнее»
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Полномочия РАН будут расширены 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: WIKIPEDIA.ORG
Российская академия наук (РАН) может получить дополнительные полномочия в виде прогнозирования основных направлений научного, научно-технического и социально-экономического развития России. Автором соответствующего законопроекта выступил Президент России.
Законодательной инициативой предлагается отнести к целям деятельности РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования.
Согласно документу, РАН сможет заниматься проведением научных исследований за счёт федерального бюджета во всех сферах научной деятельности, а также организовывать разработку программы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период.
В пояснительной записке отмечается, что в целях обеспечения взаимодействия РАН с органами государственной власти академия сможет направлять в органы государственной власти предложения по вопросам развития законодательства, по вопросам, которые относятся к сфере деятельности РАН, а также проводить по указанным вопросам публичные слушания.
Комитет Госдумы по образованию и науке планирует рассмотреть соответствующий законопроект перед вторым чтением 15 июня.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что президентский законопроект станет одним из эволюционных шагов в направлении становления РАН в роли главного научного учреждения, что в перспективе может вывести Россию к лидерству в новом технологическом укладе.
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