Доказана польза религии для жизни

Доказана польза религии для продолжительности жизни

Группа ученых из Университета штата Огайо провела исследование, которое показало, что религия положительно влияет на продолжительность жизни. Об этом сообщает The Independent.

Итоги научной работы были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science. Специалисты доказали, что религиозные люди живут на 5,64 года дольше, чем неверующие.

В основной части исследования использовались данные из тысячи некрологов из 42 штатов, на основании которых ученые анализировали религиозную принадлежность и образ жизни умерших. Дальнейшее изучение 500 некрологов из штата Айова выявило даже более серьезное расхождение в продолжительности жизни между верующими и атеистами — 6,48 лет.

Ученые Болдуин Уэй (Baldwin Way) Лаура Уоллес (Laura Wallace) связывают это с проживанием к регионе, где процент религиозных людей очень высок. На высокую продолжительность жизни верующих людей влияет более активная социальная жизнь и волонтерство, что помогает решить проблему одиночества и малоподвижного образа жизни в старости. Также религиозные люди менее склонны к вредным привычкам и подвержены стрессу. Привычка к медитации, йоге и молитве помогает бороться со перенапряжением и негативом.

Однако эти очевидные причины объясняют лишь годовое расхождение продолжительности жизни верующих и атеистов, считают специалисты. Оставшиеся несколько лет разницы остаются не до конца выясненными.