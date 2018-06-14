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Доказана польза религии для жизни
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Доказана польза религии для продолжительности жизни 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Группа ученых из Университета штата Огайо провела исследование, которое показало, что религия положительно влияет на продолжительность жизни. Об этом сообщает The Independent.
Итоги научной работы были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science. Специалисты доказали, что религиозные люди живут на 5,64 года дольше, чем неверующие.
В основной части исследования использовались данные из тысячи некрологов из 42 штатов, на основании которых ученые анализировали религиозную принадлежность и образ жизни умерших. Дальнейшее изучение 500 некрологов из штата Айова выявило даже более серьезное расхождение в продолжительности жизни между верующими и атеистами — 6,48 лет.
Ученые Болдуин Уэй (Baldwin Way) Лаура Уоллес (Laura Wallace) связывают это с проживанием к регионе, где процент религиозных людей очень высок. На высокую продолжительность жизни верующих людей влияет более активная социальная жизнь и волонтерство, что помогает решить проблему одиночества и малоподвижного образа жизни в старости. Также религиозные люди менее склонны к вредным привычкам и подвержены стрессу. Привычка к медитации, йоге и молитве помогает бороться со перенапряжением и негативом.
Однако эти очевидные причины объясняют лишь годовое расхождение продолжительности жизни верующих и атеистов, считают специалисты. Оставшиеся несколько лет разницы остаются не до конца выясненными.
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