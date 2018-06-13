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Таяние антартических льдов усилилось втрое
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Таяние антартических льдов усилилось втрое 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Льды Антарктиды стали таять в три раза быстрее, пишут СМИ со ссылкой на исследования.
Усиленное таяние способствовало повышению уровня моря, сообщает Agence France Presse.
Напомним, в апреле австралийская команда ученых обнаружила, что льды Антарктиды тают намного быстрее, чем предполагалось ранее. По их мнению, чем больше лед тает, тем больше это способствует дальнейшему таянию.
Исследователи сообщали, что льды западной части Антарктики исчезают с невероятно высокой скоростью из-за усиления ветров на противоположной части ледовой шапки, поменявших характер движения течений у берегов Антарктиды.
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