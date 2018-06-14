Каким должен быть хороший секс?

Коммуникация в сексе: «Некоторые женщины симулируют оргазм десятилетиями»

Многие пары не решаются говорить друг с другом о своих сексуальных желаниях: врач-уролог объяснил, почему широко распространены неправильные представления о женском оргазме, насколько важную роль для женщин играет пенис — и как сделать так, чтобы секс доставлял удовольствие обеим сторонам.

Лишь каждый второй мужчина в возрасте 40-49 лет доволен сексуальными отношениями со своей партнершей — таковы результаты исследования интернет-портала «ЭлитПартнер» (ElitePartner) под названием «Так любит Германия », в ходе которого были опрошены в общей сложности 11 868 человек. Примечательно, что с возрастом, а также в более продолжительных отношениях удовлетворенность мужчин сексом снижается. Причины того, что мужчины на «экваторе» жизни недовольны сексом, довольно разнообразны.

Наряду с фактом, что после 45 лет уменьшается выработка мужского полового гормона тестостерона, отчего снижается потенция, важную роль играет также возможность открыто говорить с партнершей на тему секса. Лишь 57% опрошенных признались, что могут по-настоящему свободно обсуждать со своей «второй половиной» сексуальные фантазии. 34% мужчин хотели бы, чтобы их партнерша более свободно говорила на эту тему. Каждый четвертый, по собственному признанию, боится, что не удовлетворяет партнершу.

Одной из причин подобных страхов может быть то, что даже через несколько лет отношений часто остается непонятным, что на самом деле нравится «второй половине». Как устранить эти преграды и вернуть удовольствие в постель, рассказал в интервью нашему изданию уролог Вольфганг Бюманн (Wolfgang Bühmann), имеющий 30-летний опыт работы сексуальным терапевтом.

«Вельт»: Господин Бюманн, почему некоторые мужчины не знают, что их женщинам нравится в сексе?

Вольфганг Бюманн: Потому что они считают, что формула «вошел-вышел-кончил» является для партнерши верхом проявления чувств. Но это не так. Есть пары, в которых женщины десятилетиями вынуждены симулировать оргазм — просто потому, что партнеры не говорят о том, что им нравится.

— Десятилетиями? И обе стороны терпят это? Он получает удовольствие, а она рада тому, что все позади?

— Да, потому что мужчина не понимает женского оргазма. А женщина не хочет его обижать и потому симулирует. Он думает, что все в порядке — но на самом деле ничего не порядке! И вместо того чтобы обсудить этот вопрос, некоторые женщины даже решаются на измену — а все потому, что им, к примеру, просто нужна более продолжительная прелюдия перед сексом.

— Женщинам нужна прелюдия, мужчины стремятся к оргазму. Это очень похоже на какое-то клише.

— Женщины с удовольствием балуют мужчин — но хотят, чтобы и те их баловали. Важно, чтобы мужчины знали это. Женщины тоже заслуживают того, чтобы играть в сексе ведущую роль — им это очень даже нравится! А мужчины считают себя альфа-самцами. Но в постели вовсе не обязательно быть «хулиганом». Вполне можно вдруг стать слабым. Сексуальность — очень сложная вещь.

— Настолько сложная, что кто-то предпочитает имитировать оргазм, изменять или отказываться от сексуального удовлетворения?

— К сожалению, да. Если видишь, что что-то не получается, то надо взять и поговорить об этом. «Чего хочу я? А чего хочешь ты?» Надо договориться и реализовать желания друг друга. Кстати, в этих вопросах мужчины в целом намного более закомплексованы, чем женщины. Многие удивляются, когда женщины открыто говорят на такие темы, особенно женщины старше 30 лет, имеющие определенный опыт. Они открыты для подобных разговоров — и это прекрасно! Зачем замалчивать темы, которые можно назвать вершиной партнерских или семейных отношений? Я этого не понимаю. Люди вместе планируют и ездят в отпуск, обсуждают, на какой концерт сходить, но именно о том, что доставит им самое большое удовольствие, они говорить стесняются. Ведь это странно, не так ли?

— В чем именно состоит проблема для мужчин?

— Многим мужчинам приходится особо объяснять, что секс — это нечто большее, чем упрощенная формула «туда-сюда-обратно, а потом выкурить сигарету». Им нужно говорить со своими женщинами, чтобы лучше понимать их. Женская сексуальность отличается от мужской. Половой акт — это лишь крошечная частица того, что доставляет им сексуальное удовольствие. Мужчины зачастую лишены всякой фантазии в этом вопросе, а женщины вынуждены мириться с тем, что они раз за разом остаются неудовлетворенными.

— Давайте не будем говорить о фантазиях, связанных со сменой позиций или с секс-игрушками. Многие мужчины уже теряются, когда речь заходит «всего лишь» о размере их члена. Их это угнетает?

— У многих мужчин есть комплексы, связанные с размером их «достоинства», тогда как женщины обычно смотрят на это совсем иначе. Лишь немногие мужчины знают, что женщине для оргазма член вообще не нужен.

— Чем отличается мужской оргазм от женского?

— Женщины испытывают его иначе, чем мужчины. Они наслаждаются телесной близостью. Конечно, член играет при этом определенную роль, но для них он — не единственный «инструмент». Есть разнообразные сексуальные техники, которые предпочитают женщины. И они способны испытывать разные виды оргазма — более быстрый или наоборот более медленный — в зависимости от того, как именно они возбуждаются, например, при помощи пениса или без него. Этого многие мужчины также не знают. Для них вершиной является половой акт, но он-то как раз часто бывает совсем коротким, а с помощью пресловутой «сигареты после секса» некоторые попросту коротают время, пока женщина принесет пиво и пульт от телевизора, потому что скоро начнется футбол.

— Всегда ли надо, собственно, говорить? Или можно общаться невербально?

— Мужчины могут чувствовать, что хотят женщины. Если решиться на такую связь и провести ночь — или день — вместе, то есть множество вариантов, как мужчине почувствовать, чего хочет женщина. Вовсе не обязательно искать какие-то «инструкции», скачивать специальные приложения на смартфон. Мужчина может чувствовать, что нравится женщине. Он может просто присмотреться к ней: «Так, а как она реагирует на это?» Женщины сами подают сигналы, чтобы показать, что им нравится. У них есть весьма обширная «палитра» возможностей, чтобы показать мужчине, что им нравится, а что нет — и даже без слов.

— Вы не советуете пользоваться «инструкциями» или «сценариями», но разве планирование совместного эротического времяпрепровождения не доставляет обеим сторонам удовольствия?

— Не надо специально планировать секс на вечер, но вы правы: вполне можно говорить об этом. Это само по себе вполне может оказаться возбуждающим. Но в общем мужчинам в вопросах коммуникации, так сказать, есть к чему стремиться. При этом я не имею в виду банальный «съем»: «Может, вечером, прыгнем в койку?» или это ужасное «К тебе или ко мне?» Я имею в виду, в частности, визуальный контакт, который может дополнительно повысить «градус» между партнерами, чтобы они могли поговорить о своих желаниях.

— Вы уже 30 лет работаете урологом и сексологом. Какой он, по-вашему, — хороший секс?

— Цель полового акта — достижение оргазма обоими партнерами и приятное времяпрепровождение «после концерта». Длина пениса не играет при этом никакой роли, потому что, скажем, мужчина с длинным членом может делать те же самые ошибки. Важны другие вещи: вместе думать, мечтать, смеяться, дурачиться. И не забывайте, что глаза — это очень эротичный орган. Можно при этом целоваться… Хороший секс не имеет ничего общего с длиной «мужского достоинства». Кстати, внешний вид человека никак не связан с тем, хороший он любовник или нет. Это, по мнению многих женщин, также — полная ерунда!

Die Welt, Германия